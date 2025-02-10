Sağlığınız konusunda endişeleriniz varsa, diyetinize daha fazla soğan eklemeyi düşünebilirsiniz. Soğanın içerdiği antioksidanlar ve iltihap giderici özellikler, soğan tüketimini kalp sağlığınız için harika hale getirir.

SOĞANIN BESİN DEĞERLERİ

Soğan özellikle A vitamini ,C ve B vitaminleri açısından önemli bir kaynaktır. Ayrıca kükürt, iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor, potasyum ve antioksidanlar açısından da zengindir.

A vitamini hem enfeksiyonlara karşı bağışıklığı hem de göz sağlığını destekler B vitaminleri ise suda eriyen vitaminlerdir. B vitamini bağışıklık ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. C vitamini ise özellikle kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunma noktası etkili olur.

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Orta boy bir soğanın besin değerleri şöyledir:

- 45 kalori

- 11 gram karbonhidrat

- 0 gram kolesterol

- 0 gram yağ

- 3 gram lif

- 1 gram protein

- 5 miligram sodyum .

Soğan ayrıca az miktarda aşağıdaki bileşikleri de içerir:

- Kalsiyum

- Demir

- Folat

- Magnezyum

- Fosfor

- Potasyum

- Antioksidanlar kuercetin ve kükürt

SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?

1. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Düşük kaloriye sahip olmasının yanı sıra vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan soğan, içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplarla savaşır. Aynı zamanda kolejen üretimine, hücrelerin yenilenmesine ve demir emilimine yardımcı olur. Özellikle yaz aylarında domates, salatalık, biber, maydanoz, nane ve soğanla birlikte yapılan salatalar ile bağışıklık sistemi güçlenir ve kilo kontrolü sağlanabilir.

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2. METABOLİZMANIN DÜZENLENMESİNİ SAĞLAR

İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra hücreleri, serbest radikaller olarak bilinen moleküllerin verdiği hasarlara karşı korur. B9 ve B6 vitamini dahil olmak üzere B vitaminleri açısından zengin olan soğan, metabolizmanın düzenlenmesi, alyuvarların üretilmesi ve sinir sistemi için de önemlidir.

3. KALBİ GÜÇLENDİRİR

Soğan içerdiği antioksidanlar ve vücuttaki inflamasyon ile savaşan bileşikler sayesinde trigliserid seviyesini düşürür ve kolesterolü düzene sokar. Böylece kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Aynı zamanda içerdiği bileşenler sayesinde yüksek kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyon gibi hastalıkların önüne geçmeye yardımcı olur. Ayrıca idrar söktürücü soğanın, vücuttan toksinlerin atılmasına ve kanın temizlenmesine destek olduğu bilinir. Araştırmalar, soğanın koroner damarlarda genişleme sağladığı ve kalbi güçlendirdiği belirtir.