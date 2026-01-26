Sofranızda egzotik bir esinti: Mısır yaprağına sarılı Meksika mutfağının tarihi lezzeti tamales nasıl yapılır?

Özellikle Latin Amerika kültüründe kutlamaların ve aile birleşimlerinin simgesi olan Tamales, sabırla hazırlanan katmanlı bir lezzet sunar. Buharda pişmenin verdiği nemli doku ile mısırın toprak kokusunu birleştiren bu tarif, mutfağınızda yeni bir keşif alanı açacak. Haberimizin devamında...