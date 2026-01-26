Habertürk
        Sofranızda egzotik bir esinti: Mısır yaprağına sarılı Meksika mutfağının tarihi lezzeti tamales nasıl yapılır?

        Meksika mutfağının en köklü miraslarından biri olan Tamales, mısırın binlerce yıllık hikayesini sofralara taşır. Yumuşak dokulu mısır hamurunun özel iç harçlarla buluşup mısır kabukları içinde demlenerek pişmesi, bu yemeği sadece bir öğün değil, bir ritüel haline getirir. İşte detaylar...

        Giriş: 26.01.2026 - 16:26 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:26
        Özellikle Latin Amerika kültüründe kutlamaların ve aile birleşimlerinin simgesi olan Tamales, sabırla hazırlanan katmanlı bir lezzet sunar. Buharda pişmenin verdiği nemli doku ile mısırın toprak kokusunu birleştiren bu tarif, mutfağınızda yeni bir keşif alanı açacak. Haberimizin devamında...

        GEREKLİ MALZEMELER

        2 su bardağı mısır unu (tamales için uygun olanlardan)

        1,5 su bardağı ılık sebze veya et suyu

        Yarım su bardağı oda sıcaklığında yumuşatılmış bitkisel yağ veya tereyağı

        1 çay kaşığı kabartma tozu

        Yarım çay kaşığı tuz

        15-20 adet kurutulmuş mısır yaprağı

        İç harcı için: Haşlanmış tiftiklenmiş tavuk eti veya sotelenmiş baharatlı sebzeler

        Sos için: Acı biber salçası veya domates bazlı yoğun bir sos

        ADIM 1: MISIR YAPRAKLARINI HAZIRLAMA

        Kurutulmuş mısır yapraklarını derin bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Yaprakların tamamen yumuşaması ve sarılabilir hale gelmesi için yaklaşık 30-40 dakika bekletin.

        Yumuşayan yaprakları sudan çıkarıp kağıt havlu yardımıyla fazla nemini alın.

        ADIM 2: MASA HAMURUNU YOĞURMA

        Geniş bir karıştırma kabında mısır unu, kabartma tozu ve tuzu harmanlayın.

        Yumuşatılmış yağı ekleyerek parmak uçlarınızla kum gibi bir doku elde edene kadar karıştırın.

        Ardından ılık suyu azar azar ilave ederek pürüzsüz ve sürülebilir bir macun kıvamı alana kadar yoğurun.

        Hamurun kurumaması için üzerini nemli bir bezle örtün.

        ADIM 3: İÇ HARÇ VE BİRLEŞTİRME

        Bir mısır yaprağını düz bir zemine serin. Geniş kısmına yaklaşık 2 yemek kaşığı hamur koyun ve kenarlarda pay bırakacak şekilde yayın.

        Hamurun ortasına hazırladığınız iç harçtan bir miktar ekleyin. Yaprağın kenarlarını üst üste gelecek şekilde katlayın ve alt kısmını yukarıya doğru kıvırın.

        ADIM 4: BUHARDA PİŞİRME

        Derin bir tencerenin içine buhar süzgecini yerleştirin.

        Hazırladığınız paketleri, açık olan kısımları yukarı bakacak şekilde dikey olarak yerleştirin.

        Tencerenin dibine su ekleyin ancak suyun paketlere değmemesine dikkat edin.

        Kapağı kapatıp orta ateşte 60-90 dakika arası pişirin.

        ADIM 5: DİNLENDİRME

        Pişen tamalesleri tencereden alın ve servis etmeden önce mutlaka 10-15 dakika dinlendirin.

        Bu süreç, hamurun kendini çekmesini ve yapraktan kolayca ayrılmasını sağlayacaktır.

        BU TARİFİN SIRRI BURADA!

        Tamales hazırlarken en önemli nokta hamurun hafifliğidir.

        Hamurunuzun hazır olup olmadığını anlamak için küçük bir parça hamuru bir bardak suya atın; eğer hamur suyun yüzeyinde yüzüyorsa yeterince hava almış ve doğru kıvama gelmiş demektir.

        Ayrıca pişirme sırasında tencere kapağının altına temiz bir mutfak havlusu koymak, buharın yoğunlaşarak yemeğin üzerine damlamasını ve dokusunun bozulmasını engeller.

