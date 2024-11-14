Sofyan Amrabat: Mourinho çağırıyorsa, hayır demek zor

"Transfer süreci... Uzun bir süreçti. Bunu sanırım daha önce de belirtmiştim; çok büyük bir aileye dahil olacağım düşüncesi oluşmuştu bende. Beni Fenerbahçe ailesine istediğini söylemişti. Bir oyuncu için bu bence çok önemli. Seçimlerimi hep kalbimin sesini dinleyerek yaptım. Hissettiğim şeyler güzeldi. Aynı zamanda Mourinho ile de görüşmem oldu. Eğer Mourinho sizi çağırıyorsa ki, o özel biri, herkes onu gayet iyi tanıyor, ona hayır demek çok zor. En önemlisi Fenerbahçe'ydi elbette. Harika ve çok büyük bir kulüp Fenerbahçe. Bütün bu sebeplerden dolayı; Acun Bey ile yaptığım konuşmalar, hocamızla yaptığım konuşmalar ve taraftarımız... İsmim Fenerbahçe'yle anıldığı günden beri her gün Fenerbahçe taraftarlarından binlerce mesaj aldım. Başka kulüplerden aldığım teklifler de vardı ama aldığım karar hızlı ve netti. Bu büyük camiada oynamayı istedim ve yaptığım seçimden, burada olmaktan dolayı mutluyum Elhamdülillah."