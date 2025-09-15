Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe itirafı!
Fenerbahçe'den La Liga ekibi Real Betis'e kiralık olarak giden Sofyan Amrabat, sarı-lacivertlilerden neden ayrıldığıyla ilgili konuştu.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat'ı düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.
Açıklamalarda bulunan Faslı orta saha, F.Bahçe'den neden ayrıldığına da açıklık getirdi.
29 yaşındaki futbolcu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Betis'in atmosferi ve taraftarından çok şey duydum. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Son günler benim için çok yoğun geçti...
"F.BAHÇE ELENDİ, DEĞİŞİKLİK İSTEDİM"
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından değişiklik istedim. Başka teklifler vardı ama Betis'i duyunca hiç düşünmeden burayı seçtim." ifadelerini kullandı.
Real Betis bu sezon temsilcimiz Fenerbahçe gibi UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.