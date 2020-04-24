Soğan kürü; kilo vermede etkili olmasının yanında; miyom, iyi huylu prostat büyümesi, polikistik over, hamile kalma, kıl dönmesi, menopoz gibi rahatsızlıklarda tedavi edici özelliğe sahip bir kürdür. A, B ve C vitamini, silis, fosfor, iyot, kükürt gibi maddeler içermesi, antibiyotik görevi sağlaması ve hazmı kolaylaştırması açısından faydalıdır.
Soğan kürü yapmak için ;
- Bir yemeklik kuru soğanın kabuğuyla önce sirkeli su da dezenfekte olması için bekletilmesi gereklidir.
- Tam etkili olması için kabuğuyla hazırlanmalıdır.
- Bekletilen soğan dörde bölünerek bir kapta kaynatılan bir bardaklık klorsuz iyi suyun içerisine atılır ve beş dakika kaynatılır.
- Sabah ve akşam aç karnına içilir.
- 15 gün boyunca devam edilir.
- 6 aydan önce tekrarlanmamalıdır.
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