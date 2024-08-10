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        Haberler Gündem Güncel Soğan tarlada yandı, rekoltede rekor düşüş bekleniyor | Son dakika haberleri

        Soğan yandı, tarlada kaldı: Yüzde 70 düşüş bekleniyor

        Türkiye'nin soğan deposu olarak bilinen Ankara'nın Polatlı ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle soğanlar yandı. Her yıl ağustos ayında hasat edilen soğanlar, bu yıl toplanamadan tarlada kaldı. Rekolte de geçen yıla göre yüzde 70'lik düşüş bekleniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 10:39 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:40
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        İklim Değişikliğinin olumsuz etkilerinin en fazla hissedildiği Türkiye'de soğanı sıcaklıklar vurdu.

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        Her yıl ağustos ayında mahsul edilen soğanlar, bu yıl toplanamadan tarlada kaldı.

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        Polatlı'nın Ilıca Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hayri Yürekli, "Bu sene havaların sıcak gitmesinden soğanlar olmadı. Soğanlar hastalık yaptı, suların azalmasından ve iklimlerin değişmesinden soğanlar azaldı. Soğanın bir kellesi en az yarım kilo olması gerekirken şu an 100 ila 200 gram. Bu çiftçinin maliyetini de kurtarmaz. Çok büyük zarar eder. Rekolte düşük, gördüğünüz yerde soğanlar hep yanmış. Denizi de döksen soğanlar olmaz artık. Yüzde 70 ila 80 böyle" dedi.

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        Soğanın değerini ve olması gereken fiyatı da açıklayan Yürekli, "Tarlada fiyat 6 ila 7 lira. Pazar da şu an 10 ila 12 lira. Kışın ise 15 ila 20 lira olur. 10 ila 15 lira da olsa şimdi kurtarmaz. Maliyet yüksek verim az. Rekolte düşük. Çiftçi belki bunu da toplayamaz. Soğanın dönümü 6 ila 7 bin liraya mal oluyor. Maliyet zaten 8 ila 10 lira arası. O yüzden çiftçinin emeği bu sene boş" şeklinde konuştu.

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        Ankara'nın Polatlı ilçesi, soğan tarlaları ve depolarıyla Türkiye'nin önde gelen soğan üretim merkezleri arasında yer alıyor. 2021 yılında tescil edilen "Polatlı Soğan"ı Türkiye'nin soğan ihtiyacının da yüzde 36'sını karşılıyor.

        #yerel haberler
        #tarım
        #SOĞAN
        #Polatlı
        #ankara
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