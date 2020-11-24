Çorba sofralarımızın olmazsa olmazlarından. Hem besleyici hem de doyurucu olmasıyla da formuna dikkat edenlerin en yakın arkadaşlarından biri. Fakat sıcak havalarda sıcak çorbalar içmek istemiyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse soğuk buğday çorbasını tavsiye edebiliriz.

Soğuk Çorba İçin Gereken Malzemeler:

1 çay bardağı aşurelik buğday

6 su bardağı su

1 tutam tuz

1,5 su bardağı yoğurt

Üzerine;

Kuru nane

Soğuk Çorba Yapılışı:

Buğdayların şişmesi için 1 gece önceden suda bekletin.

Daha sonra süzün.

Suyuyla tencerede pişirin.

Arada karıştırarak tencereye yapışmasını önleyin.

İyice yumuşadıktan sonra tuzunu ilave edin.

Ocağın altını kapatın.

Diğer tarafta bir kâsenin içine yoğurdu alın.

İçine buğdayı ilave edin.

Üzerinde kuru nane serpin.

Soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Eğer çorbanız daha kıvamlıysa sulandırabilir ya da süzme yoğurttan ayran yapıp inceltebilirsiniz.

Bu çorbaya sarımsak da ekleyebilirsiniz.

Daha da lezzetli olur.