Soğuk günlerde bir bardak şifa: Bağışıklık dostu kış lezzeti hoşaf tarifleri

Kış aylarında artan tatlı ihtiyacına hafif ve doğal bir çözüm arayanların tercihi yine hoşaf oluyor. Elma, ayva ve armutla hazırlanan bu geleneksel içecek, kompostoyla sıkça karıştırılsa da aslında önemli farklar barındırıyor. Hem tarifleri hem de püf noktalarıyla hoşafı mercek altına aldık. Detaylar haberimizin devamında…