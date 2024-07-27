Soğuk mu davranıyor yoksa duyguları mı buz tutmuş? Bu 8 belirti karşınızda soğuk kalpli biri olduğunu gösteriyor olabilir!

5. TUTARLI BENCİLLİK

Bencillik, soğuk kalpli bir bireyin ayırt edici özelliğidir. Kendi ihtiyaç ve arzularına, çoğu zaman başkalarının zararına olacak şekilde, diğer herkesinkinden daha fazla öncelik verirler. Kararları ve eylemleri öncelikle kendi çıkarları tarafından yönlendirilir ve çevrelerindekileri nasıl etkilediklerini çok az dikkate alırlar.