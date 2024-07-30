Soğuk su adeta terapi etkileri yaratıyor! Soğuk duş almanın faydaları hakkında hiç bilmediğiniz gerçekler!

DEPRESYON SEMPTOMLARINI AZALTIYOR

Bir çalışma, günde bir veya iki kez beş dakikalık soğuk duşun depresyon semptomlarını hafiflettiğini göstermiştir. Ancak bu çalışma 2008 yılına aittir. Soğuk duşun depresyona yardımcı olup olmadığını ve nasıl yardımcı olduğunu tam olarak anlamak için daha güncel araştırmalara ihtiyaç vardır.