Soğuk su adeta terapi etkileri yaratıyor! Soğuk duş almanın faydaları hakkında hiç bilmediğiniz gerçekler!
Günün yorgunluğunu atmak ve zinde hissetmek için soğuk duşların etkisini hiç düşündünüz mü? Sadece ferahlatmakla kalmayan soğuk su, vücudunuza birçok fayda sağlayarak adeta bir terapi etkisi yaratıyor. İşte soğuk duş almanın sağlığınıza ve yaşam kalitenize katkıda bulunan şaşırtıcı faydaları!
Modern yaşamın stresi ve koşuşturması arasında soğuk bir duş, beden ve zihin için mükemmel bir dinlenme sunabilir. Uzmanlar, soğuk suyun sadece serinletici değil, aynı zamanda sağlık açısından pek çok faydası olduğunu belirtiyor. Soğuk duş almanın, günlük rutininize kattığı beklenmedik avantajları keşfedin!
FAYDALARI NELERDİR?
Soğuk duşlar, zihinsel sağlığınız, enerjiniz ve kas ağrılarınızda iyileşme gibi sunduğu varsayılan faydalar nedeniyle güne başlamanın moda bir yolu haline gelmiştir. Soğuk duşlar, soğuk suya daldırma veya soğuk su terapisinin bir şeklidir ve buz banyoları ve soğuk su dalışları ile ilişkilidir.
Araştırmalar, soğuk duşların kısmen dolaşımı ve stres tepkisini iyileştirmeye yardımcı olduğu için sağlığa faydaları olabileceğini göstermektedir. Ancak, soğuk duşlarla ilgili tüm popüler iddialar bilim tarafından desteklenmemektedir. Soğuk duşların uzun vadede sağlığa faydalı olduğunu kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
RUH HALİNİZİ İYİLEŞTİREBİLİR
Vücudunuzu herhangi bir soğuğa maruz bırakmak, savaş ya da kaç tepkinizden sorumlu olan sempatik sinir sistemini harekete geçirir. Soğuk duşun getirdiği strese yanıt olarak, endorfin adı verilen hormonlarda bir artış yaşayabilir, kendinizi daha mutlu ve enerjik hissedebilirsiniz.
Araştırmalar ayrıca ciltteki soğuk reseptörlerinin beyne depresyon semptomlarını azaltmaya yardımcı olan yoğun miktarda elektriksel uyarı gönderdiğini göstermektedir. Bu nedenle, soğuk duş savunucuları genellikle kendinizi buz gibi suya daldırmanın depresyonu önleyebileceğini veya tedavi edebileceğini iddia ederler. Ancak soğuk su terapisi herhangi bir ruh sağlığı sorunu için kanıtlanmış bir tedavi yöntemi değildir.
DEPRESYON SEMPTOMLARINI AZALTIYOR
Bir çalışma, günde bir veya iki kez beş dakikalık soğuk duşun depresyon semptomlarını hafiflettiğini göstermiştir. Ancak bu çalışma 2008 yılına aittir. Soğuk duşun depresyona yardımcı olup olmadığını ve nasıl yardımcı olduğunu tam olarak anlamak için daha güncel araştırmalara ihtiyaç vardır.
SİZİ UYANDIRABİLİR
Soğuk suyla ıslatıldıktan sonra daha uyanık hissetmenin ardında bilim var. Soğuk su cildinize temas ettiğinde, dolaşımınız artar ve kan merkezinize hücum eder. İyileşen kan akışı vücudunuza daha fazla oksijen taşınmasına yardımcı olur, bu da daha uyanık hissetmenize yardımcı olabilir.
KAS AĞRISINI AZALTABİLİR
Buz uygulaması gibi diğer soğuk terapi biçimleri genellikle egzersiz sonrası ağrıyı azaltmak veya bir yaralanmanın iyileşmesine yardımcı olmak için kullanılır. Soğuk duşlar ve diğer soğuk suya daldırma biçimleri de benzer bir etkiye sahip olabilir.
2013 yılında yapılan bir çalışmada, vücudun boyundan aşağısının 5-15 dakika boyunca soğuk suya daldırılmasının egzersiz sonrası ağrıyı azaltmaya yardımcı olduğu bulunmuştur. 2021 yılında yapılan ve geçmişte yapılan 32 araştırmayı kapsayan bir incelemede, egzersizden sonraki bir saat içinde soğuk terapi yapan kişilerin kas ağrısını geciktirdiği bulunmuştur.
Bu incelemede, ısı terapisinin temelde soğuk terapiyle aynı sonuçları verdiğini belirtmek önemlidir. Araştırmalar, sıcak ve ılık duşların kan damarlarını açabildiğini ve kas ağrısını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, sıcak duşlar cildi kurutabilir ve tahriş edebilir, bu nedenle ikisi arasında bir seçim yapmanız gerekiyorsa, soğuk duşlar tercih edilebilir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ İYİLEŞTİREBİLİR
Soğuk duşların bağışıklık sağlığını iyileştirebildiği lanse edilmektedir, ancak araştırmalar henüz bunu tam olarak destekleyebilecek kadar güçlü değildir. kanıtlar ayrıca soğuk suya maruz kalmanın, bir tür ilerleyici akciğer hastalığı olan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan kişilerin geliştirdiği enfeksiyon sayısını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.
2016 yılında 18-65 yaş arası 3.018 sağlıklı katılımcı üzerinde yapılan bir araştırmada, 30 gün boyunca 30, 60 ya da 90 saniyelik soğuk duş alanların işten izin aldıkları hasta gün sayısında %29'luk bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, duşlar insanların gerçekten hasta oldukları gün sayısını azaltmadı, sadece hastalık nedeniyle işe gelmedikleri günleri azalttı.
SOĞUK DUŞ ALMANIN RİSKLERİ NELERDİR?
Ortalama sağlıklı bir insan için soğuk duş almanın en önemli riski, rahatsızlık hissinden hoşlanmayacak olmanızdır. Hızlı bir soğuk duş almak doğası gereği riskli olmasa da, belirli sağlık sorunları olan kişiler için sorunlara neden olabilir. Aşağıdaki sağlık sorunlarına sahipseniz soğuk duş almaktan kaçınmalısınız
Soğuk ürtikeri (soğuk kurdeşen): Bu tür kurdeşeni olan kişilerde soğuk suya girdikten sonra veya ciltlerine soğuk bir şey dokunduğunda kaşıntılı yaralar oluşur. Bu durum ayrıca boğazın veya dudakların şişmesine ya da baygınlık hissetmenize neden olabilir.
Kalp veya akciğer rahatsızlıkları: Soğuk su kan damarlarını daraltarak kan basıncını ve kalp atış hızını artırır. Sonuç olarak, soğuk suya maruz kalmak kalp hastalığı veya yüksek tansiyonu olan kişilerde kalp üzerindeki baskıyı artırabilir.
Soğuk duş ayrıca kalp sorunları olan kişilerde düzensiz kalp atışlarına ve akciğerlerde sıvı dolu hava keseciklerine neden olan bir durum olan pulmoner ödeme neden olabilir.
Raynaud sendromu: Bu durum, soğuğa maruz kalma veya stres nedeniyle kan damarlarının daralmasına ve belirli vücut bölgelerine (tipik olarak el ve ayak parmakları) çok az kan akışı olmasına veya hiç olmamasına neden olur.
Soğuk bir duş Raynaud reaksiyonunu tetikleyerek cildinizin geçici olarak beyaz veya maviye dönmesine yol açabilir. Kan akışı geri dönüp cildiniz kırmızıya döndükten sonra normale döndüğünde, etkilenen bölgede zonklama veya karıncalanma hissedebilirsiniz. Ciddi vakalarda yaralar oluşabilir.
Kaynak: Health