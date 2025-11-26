Söğütlüçeşme - Sabiha Gökçen kaç kilometre? Söğütlüçeşme - Sabiha Gökçen arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ankara'dan, Konya'dan veya Avrupa yakasından gelen on binlerce yolcunun her gün kat ettiği bu rota, İstanbul'un Asya yakasını adeta bir uçtan bir uca kat eder. Söğütlüçeşme, Kadıköy'ün kalbinde, Yüksek Hızlı Tren'in son durağı ve Metrobüs'ün Asya'daki başlangıç noktası olarak, bir aktarma merkezi kimliğine sahiptir. Sabiha Gökçen Havalimanı ise, Kurtköy'ün uzak tepelerinde, şehrin en doğu ucunda yer alır. Bu iki noktayı birbirine bağlamanın en büyük mücadelesi ise, D-100 (E-5) karayolunun dünyaca ünlü trafiğidir. Ancak, yakın zamanda tamamlanan metro hattı, bu zorlu seyahatin tüm kurallarını ve sürelerini yeniden yazmıştır.

SÖĞÜTLÜÇEŞME - SABİHA GÖKÇEN KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Söğütlüçeşme - Sabiha Gökçen kaç kilometre sorusunun yanıtı, hangi karayolu güzergahını tercih ettiğinize bağlı olarak küçük farklılıklar gösterir. İki nokta da İstanbul'un Anadolu yakasında yer alsa da, aralarındaki mesafe azımsanmayacak kadar uzundur.

Eğer Söğütlüçeşme'den yola çıkıp, en doğrudan ve en klasik rota olan D-100 (E-5) karayolunu takip ederseniz, kat edeceğiniz mesafe yaklaşık olarak 35 kilometredir. Bu rota, Kadıköy'ün merkezinden başlar ve sırasıyla Bostancı, Maltepe, Kartal, Pendik gibi son derece yoğun ilçelerin içinden veya kenarından geçerek Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Kurtköy bağlantı yoluna ulaşır.