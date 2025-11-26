Habertürk
        Söğütlüçeşme - Sabiha Gökçen kaç kilometre? Söğütlüçeşme - Sabiha Gökçen arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Söğütlüçeşme - Sabiha Gökçen kaç kilometre? Söğütlüçeşme - Sabiha Gökçen arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İstanbul'un Anadolu yakasının en önemli ulaşım kavşağı, Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marmaray ve Metrobüs'ün buluşma noktası olan Söğütlüçeşme'den, kıtanın uluslararası kapısı Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) uzanan yol... Bu güzergah, sadece bir transfer rotası değil, aynı zamanda İstanbul'un devasa coğrafyası ve meşhur trafiğiyle bir zaman yarışıdır. Peki, bu iki kilit nokta arasındaki mesafe tam olarak ne kadar ve bu kritik yolculuğu "uçağı kaçırmadan" tamamlamanın en güvenli ve en hızlı yolları nelerdir? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 26.11.2025 - 10:44 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:44
        Söğütlüçeşme- Sabiha Gökçen kaç km?
        Ankara'dan, Konya'dan veya Avrupa yakasından gelen on binlerce yolcunun her gün kat ettiği bu rota, İstanbul'un Asya yakasını adeta bir uçtan bir uca kat eder. Söğütlüçeşme, Kadıköy'ün kalbinde, Yüksek Hızlı Tren'in son durağı ve Metrobüs'ün Asya'daki başlangıç noktası olarak, bir aktarma merkezi kimliğine sahiptir. Sabiha Gökçen Havalimanı ise, Kurtköy'ün uzak tepelerinde, şehrin en doğu ucunda yer alır. Bu iki noktayı birbirine bağlamanın en büyük mücadelesi ise, D-100 (E-5) karayolunun dünyaca ünlü trafiğidir. Ancak, yakın zamanda tamamlanan metro hattı, bu zorlu seyahatin tüm kurallarını ve sürelerini yeniden yazmıştır.

        SÖĞÜTLÜÇEŞME - SABİHA GÖKÇEN KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        REKLAM

        Söğütlüçeşme - Sabiha Gökçen kaç kilometre sorusunun yanıtı, hangi karayolu güzergahını tercih ettiğinize bağlı olarak küçük farklılıklar gösterir. İki nokta da İstanbul'un Anadolu yakasında yer alsa da, aralarındaki mesafe azımsanmayacak kadar uzundur.

        Eğer Söğütlüçeşme'den yola çıkıp, en doğrudan ve en klasik rota olan D-100 (E-5) karayolunu takip ederseniz, kat edeceğiniz mesafe yaklaşık olarak 35 kilometredir. Bu rota, Kadıköy'ün merkezinden başlar ve sırasıyla Bostancı, Maltepe, Kartal, Pendik gibi son derece yoğun ilçelerin içinden veya kenarından geçerek Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Kurtköy bağlantı yoluna ulaşır.

        Alternatif olarak, şehir içi trafiğinden bir nebze olsun kaçınmak ve otoyol konforunu kullanmak isterseniz, TEM Otoyolu'nu (O-4) tercih edebilirsiniz. Bu durumda, Söğütlüçeşme'den önce Kozyatağı veya Ataşehir üzerinden TEM bağlantı yoluna ulaşmanız gerekir. Otoyola girdikten sonra, Sultanbeyli ve Kurtköy gişeleri istikametinde ilerleyerek havalimanına varırsınız. Bu güzergah, kilometre olarak biraz daha uzundur ve yaklaşık 40 ila 42 kilometre tutar.

        Görüldüğü gibi, Söğütlüçeşme - Sabiha Gökçen kaç km sorusunun pratik yanıtı 35-40 km bandındadır. Ancak İstanbul'da mesafeler, kilometre ile değil, o mesafenin kat edildiği "dakika" ile ölçülür. Bu kısa mesafe, günün yanlış bir saatinde, bir uçuşu kaçırmanıza neden olabilecek uzun bir çileye dönüşebilir.

        SÖĞÜTLÜÇEŞME - SABİHA GÖKÇEN NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Bu güzergah için "ne kadar sürede gidilir?" sorusu, "hangi araçla gidilir?" sorusuyla doğrudan bağlantılıdır. İki nokta arasında, süresi 30 dakikadan 2 saate kadar değişen üç ana ulaşım alternatifi bulunmaktadır.

        • Özel Araç / Taksi (Trafik Riski En Yüksek Seçenek) Özel aracınızla veya taksiyle Söğütlüçeşme'den Sabiha Gökçen'e gitmek, tam bir zaman kumarıdır. Bu 35-40 kilometrelik mesafe için süreler şöyledir: Söğütlüçeşme - Sabiha Gökçen ne kadar sürede gidilir sorusunun karayoluyla cevabı: Eğer trafiğin tamamen açık olduğu bir saatte (örneğin sabah 04:00 veya pazar sabahı 06:00) yola çıkarsanız, D-100 üzerinden havalimanına 30-35 dakikada ulaşabilirsiniz. Ancak, günün normal saatlerinde (off-peak), bu süre 45-50 dakikayı bulur. Asıl tehlike ise sabah işe gidiş (07:00-10:00) ve akşam iş çıkışı (16:30-20:00) saatleridir. Bu "pik saatlerde", D-100 karayolu üzerindeki (özellikle Göztepe, Bostancı, Maltepe ve Kartal) trafik kilitlenme noktasına gelir. Yolculuk süreniz kolaylıkla 1 saat 30 dakikayı, hatta 2 saati bulabilir. Yolda meydana gelebilecek küçük bir kaza bile tüm planlarınızı altüst edebilir. Bu nedenle, uçağa yetişmeye çalışan bir yolcu için taksi, en riskli ve en stresli yöntemdir.
        • HAVABUS / HAVAİST Otobüsleri (Trafiğe Bağımlı Konforlu Seçenek) Havalimanına ulaşım için tasarlanmış olan konforlu otobüsler (HAVABUS ve HAVAİST) de bir seçenektir. Ancak bu otobüsler Söğütlüçeşme'den kalkmaz. Bu otobüslerin ana kalkış noktası, Söğütlüçeşme'ye yaklaşık 1.5 kilometre mesafede bulunan Kadıköy Rıhtım (İskele) bölgesidir. Söğütlüçeşme'ye (örneğin YHT ile) gelen bir yolcunun, önce Kadıköy Rıhtım'a taksi, dolmuş veya otobüsle (5-10 dakika) ya da yürüyerek (15-20 dakika) geçmesi gerekir. Rıhtımdan kalkan HAVABUS otobüsleri, taksi ile aynı güzergahı, yani D-100 karayolunu kullanır. Bu otobüslerin yolculuk süresi de trafiğe bağlı olarak 50 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında değişir. Aktarma ve bekleme süreleri de eklendiğinde, toplam yolculuk süresi 2 saati bulabilir ve yine trafik riskinden kurtulmuş olmazsınız.
        • Metro (Trafiksiz, Garantili ve En Hızlı Yöntem) Bu güzergah için "Oyun Değiştiren" (Game-Changer) seçenek, M4 Metro hattının Sabiha Gökçen'e kadar uzatılmasıdır. Bu rota, Söğütlüçeşme'ye gelen bir yolcu için en hızlı, en ucuz ve en önemlisi saati belli, garantili tek yoldur. Ancak, tıpkı otobüsler gibi, M4 Metro hattı da Söğütlüçeşme'den değil, Kadıköy Rıhtım'dan başlar. Peki, Söğütlüçeşme'den metroya en hızlı nasıl ulaşılır? Cevap, Marmaray'dır.
