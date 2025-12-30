Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 31 Aralık 2025- 6 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu! ŞOK indirimlerinde bu hafta neler var?

        ŞOK 31 Aralık 2025- 6 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu! ŞOK indirimlerinde bu hafta neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki indirim listesi belli oldu. 31 Aralık tarihinden itibaren ŞOK indirim kataloğunda oyuncaklar, tekstil ürünleri, kek, bisküvi, çikolata yer alıyor. Ülker sakız ve şekerlemelerde 1 alana 1 bedava bulunuyor. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 17:14 Güncelleme: 01.01.2026 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ŞOK 31 Aralık 2025- 6 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. İşte, haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistin'e destek İsrail'e "Dur" demek için 3. Galata buluşması
        Filistin'e destek İsrail'e "Dur" demek için 3. Galata buluşması
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Mamdani yemin etti
        Mamdani yemin etti
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması