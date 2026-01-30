Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK'a buhar makinesi ve yürüyüş bandı geliyor! ŞOK 31 ocak aktüel kataloğu yayında: ŞOK 31 Ocak-3 Şubat 2026 aktüel kataloğu bu hafta neler var?

        ŞOK 31 Ocak-3 Şubat aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

        ŞOK Marketler, 31 Ocak–3 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu müşterilerin beğenisine sundu. Ev elektroniğinden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip katalogda bu hafta da dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. Buhar makinesinden ankastre sete, elektrikli süpürgeden kahve makinelerine kadar birçok ürün sınırlı stoklarla raflarda olacak. İşte ŞOK 31 Ocak-3 Şubat aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 17:34 Güncelleme: 31.01.2026 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ŞOK’un merakla beklenen 31 Ocak–3 Şubat aktüel katalogları yayımlandı. Her hafta yenilenen ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken ŞOK’ta bu hafta özellikle ev aletleri ön plana çıkıyor. Kapsül ve filtre kahve makineleri, elektrikli süpürgeler ve ankastre setler başta olmak üzere pek çok ürün satışa sunulacak. İşte detaylar...

        2
        3
        4
        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada