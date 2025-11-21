ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK aktüel 22-25 Kasım 2025 fırsatları
ŞOK'ta bu hafta sonu kapsamında yeni katalog alışverişseverler ile buluştu. ŞOK'ta 22-25 Kasım'da; giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel 22-25 Kasım aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş: 21.11.2025 - 00:22
ŞOK 22-25 Kasım aktüel kataloğunu duyurdu. ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte ŞOK aktüel kataloğu ile ay sonu indirimli ürünler listesi...
