        ŞOK aktüel ürünler 11-24 Şubat 2026 indirimli liste: Ramazan ayına özel ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 11 Şubat'ta başlayan ŞOK aktüel indirimlerinde Ramazan ayına özel fırsatlar yer aldı. Güllaç, tel kadayıf, tereyağ, kuruyemiş çeşitleri, bulgur, mercimek, pirinç indirimli ürünler arasında bulunuyor. Öte yandan meşrubat çeşitleri de indirimde olacak. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var? İşte, ŞOK aktüel ürünler 11-24 Şubat 2026 indirimleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 11:45 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:46
        1

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Gıda çeşitlerinden kişisel bakım ürünlerine, mutfak gereçlerinden teknolojik cihazlara kadar birçok indirimli ürün raflardaki yerini alıyor. İhtiyaçlara yönelik ŞOK kataloğu merak ediliyor. işte, 11-24 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğu

        2

        ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 11-24 ŞUBAT 2026

        Sukkari Hurma 500 g 129 TL

        Tunus Hurma 300 g 44,90 TL

        Rabbi Hurma 300 g 44,90 TL

        Amigo Medjoul Hurma 250 g 119 TL

        Bala Hatun Tarhana 350 g 49,90 TL

        Karışık Turşu 3 kg 129 TL

        Tekyıldız Güllaç 300 g 79,90 TL

        Mühür Kızarmış Tel Kadayıf 400 g 71,90 TL

        Eyüp Sabri Tuncer Gül Suyu 350 ml 99 TL

        3

        Uno Anadolu Çavdarlı Tava Ekmeği 450 g 64 TL

        Lipton Ice Tea Şeftali/ Tropikal 2 L 59,90 TL

        Kristal Portakal 2,5 L 55 TL

        Gimy Limonata/Karadut/ Mandalina Aromalı İçecek 3 L 49,90 TL

        Mis Osmanlı Şerbeti 1 L 29,50 TL

        Sarıkız Maden Suyu 6x250 ml 39,90 TL

        4

        Tatlım/ Ultra Lezzetim Şekerpare 250 g 29,90 TL

        Baldan Tatlı Cevizli Baklava 500 g 165 TL

        Seyidoğlu Fırın Helva 200 g 50 TL

        Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 2500 g 185 TL

        Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 2,5 kg 67,90 TL

        Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 2,5 kg 109 TL

        Superfresh Zikzak Patates 1000 g 145 TL

        Superfresh Milföy 1000 g 109 TL

        Lipton Tiryaki Harmanı 1000 g 229 TL

        Uno Süper Tost Ekmeği 470 g 67,50 TL

