Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler 23-29 Temmuz indirimleri: ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler indirimde olacak?

        ŞOK aktüel ürünler 23-29 Temmuz indirimleri: ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler indirimde olacak?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 23 Temmuz'da başlayan ŞOK indirimleri 29 Temmuz'a kadar sürecek. Dondurma makinesi, koltuk ve halı yıkama makinesi, buz makinesi, vantilatör indirimden satılıyor. İşte, 23-29 Temmuz 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        23-29 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Mini print kamera, ışıklı şarj istasyonu, çocuk oyuncak çeşitleri gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, 26-29 Temmuz ŞOK indirimlerinde neler var? İşte, ŞOK aktüel ürünler

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaş çıktı!
        İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaş çıktı!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
        SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        İstanbul'da nükleer müzakereleri