Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu 25 Haziran 2025: Bu haftaki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu 25 Haziran 2025: Bu haftaki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta farklı ürünleri indirime sokan markette bu hafta ankastre, beyaz eşya ve çerezlikler dikkat çekiyor. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni haftaya özel ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çamaşır makinesi 18.599 TL’den, su sebili 4.499 TL’den satışa çıkıyor. İşte ŞOK indirimli ürünlerin tamamı

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Damatsız düğün yapmıştı... Ağaçlık alanda ölü bulundu!
        Damatsız düğün yapmıştı... Ağaçlık alanda ölü bulundu!
        Poz verirken için 300 yıllık tabloya zarar verdi!
        Poz verirken için 300 yıllık tabloya zarar verdi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Katil balinaların yosun masajı!
        Katil balinaların yosun masajı!
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgasında boşanma husumeti iddiası!
        Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgasında boşanma husumeti iddiası!
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
        8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı
        8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?