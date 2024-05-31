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        Haberler Bilgi Yaşam ŞOK aktüel ürünler kataloğu 29 Mayıs- 4 Haziran: ŞOK’ta güneş kremleri indirimde! İşte indirimli liste

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu 29 Mayıs- 4 Haziran: ŞOK'ta güneş kremleri indirimde! İşte indirimli liste

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta güneş kremlerinden koltuk takımlarına varıncaya kadar yüzlerce çeşit ürün indirimde olacak. Öte yandan süt, sinek ilacı, bebek bezi, toz ve sıvı deterjan gibi birçok üründe yeni indirim mevcut. İşte 29 Mayıs- 4 Haziran ŞOK aktüel ürünler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 17:19 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:24
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        ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 29 Mayıs'tan itibaren Smart led TV 6.999 TL, Elektrikli Süpürge 1.099 TL, bronzlaştırıcı güneş yağı spreyi 195 TL'den satışa sunulacak. Öte yandan güneş koruyucu krem, sprey, saç kremi indirimde olacak. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

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        Garnier Çocuk/Yetişkin Güneş Kremi fiyatı: 425 TL

        Celenes bronzlaştırıcı güneş yağı spreyi: 195 TL

        Nive Sun Koruma ve Nem Güneş Kremi spreyi fiyatı: 569 TL

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        ŞOK 29 MAYIS- 4 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

        Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL

        Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL

        Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 799 TL

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        Sinbo Saç Şekillendirici ve Düzleştirici Fırça 499 TL

        Sinbo Şarj Edilebilir Saç Kesme Makinesi 449 TL

        Sinbo Dikey Süpürge 3.499 TL

        Arko Suncare koruyucu sprey fiyatı: 399 TL

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