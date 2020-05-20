Sokağa çıkma kısıtlamasını çocukları mutlu etmek için fırsata çevirdi

AA

Yaşı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Yiğit, evde kaldığı süreçte yeni bir uğraş edindi. Yiğit, oyuncak ev, uçak, helikopter, yel değirmeni ve nostaljik at arabaları hazırlıyor.

Oyuncakların yanı sıra süs eşyaları yapan Yiğit, evde geçirdiği zamanı verimli değerlendiriyor.

Yiğit, süs eşyalarını çevresindekilere hediye ediyor, oyuncakları ise kendi çocukları aracılığıyla mahalledeki miniklere ulaştırarak onları sevindiriyor.

- "Dışarı çıkamama bana bir nevi fırsat oldu"

Selahattin Yiğit, AA muhabirine, dışarı çıkamayınca neler yapabileceğini düşünmeye başladığını, bu sırada daha önce fırsat bulamadığı ahşap, karton ve plastikten oyuncak hazırlamaya karar verdiğini söyledi.

El becerisine güvendiğini anlatan Yiğit, "Kısıtlamanın ilk günlerinde evde otura otura canım sıkıldı. Sonra internetten biraz araştırma yaptım, araştırmama el becerimi de katarak oyuncaklar yapmaya başladım. Ortaya güzel şeyler çıktı." ifadelerini kullandı.

Yiğit, oyuncakları büyük keyifle yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yaptığım oyuncak ve süs eşyalarını komşularıma, eşe dosta, çocuklarıma ve torunlarıma dağıtıyorum. Onların da çok hoşuna gidiyor. Oyuncaklardan mahallemdeki çocuklara da hediye ediyorum, onları da sevindiriyorum. Koronavirüsten dolayı dışarı çıkamama bana bir nevi fırsat oldu."

Oyuncak yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını da belirten Yiğit, "Ramazanda olduğumuz için evde zaman geçirmek biraz zor. Ama ben bu konuda da çok sıkıntı yaşamıyorum. Sabah kalktığımda hemen oyuncaklarla ilgilenmeye başlıyorum ve zaman akıp gidiyor." dedi.

Yiğit, salgından sonra da bu uğraşa devam edeceğini sözlerine ekledi.