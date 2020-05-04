Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'un ana arterlerinden biri olan E-5 karayolunda hareketlilik başladı.
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