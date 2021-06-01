Dünya genelinde 105 milyona yakın kişiye bulaşan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizdeki hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları devam ediyor. Gün itibariyle devam eden sokağa çıkma yasağının ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve biteceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

HAFTA SONU YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni saatler belli oldu. Hafta içi sokağa çıkma yasağı 22.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi yayımlandı.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.