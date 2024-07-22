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        Sokak hayvanları komisyonunda gergin anlar

        TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri devam ediyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği toplantıda daha önce 3 maddesi kabul edilen teklifin, 4. maddesi üzerinden görüşmelere devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:30 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:31
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        Sokak hayvanları komisyonunda gergin anlar
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        TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik yasa teklifinin görüşmelerine devam ediliyor.

        Komisyon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı.

        Muhalefet milletvekilleri, maddelerin görüşülmesine başlanmadan önce usule ilişkin eleştirilerde bulundu.

        DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, toplantının canlı yayımlandığı komisyon salonunun bulunduğu koridordaki ekranların kaldırılmasını eleştirdi.

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yasa teklifinin toplumun geniş kesimlerince takip edildiğini, konunun çok hassas olduğunu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Türkiye Barolar Birliği gibi ilgili sivil toplum örgütü temsilcilerinin de komisyon salonuna alınmasını gerektiğini belirtti.

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        TOPLANTI CANLI YAYINLANSIN TALEBİ

        DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, hayvan hakları savunucuları ile ilgili sivil toplum örgütlerinin toplantıya alınmasını istedi; toplantının, koridordaki ekranlara canlı olarak yansıtılmasını talep etti.

        Komisyon Başkanı Kirişci, toplantının gizli bir formatta yürütülmediğini, yazılı basının görüşmeleri takip ettiğini vurguladı.

        Kirişci, koridordaki ekranlara komisyon tartışmalarını izleyen bazı sivil toplum örgütleri tarafından zarar verildiğini, ekranların tamir edildikten sonra tekrar yerine monte edileceğini kaydetti.

        Vahit Kirişci, "Komisyon toplantılarının canlı olarak verilmesi gibi bir gelenek yok. Genel Kurulda bile canlı yayın belli saatlerde yapılıyor. Böyle bir talebi doğru bulmuyorum. Ayrıca komisyona katkı veren sivil toplum örgütü temsilcilerini içeri alarak görüşlerini dinledik. Şimdi ise teklifin maddelerini görüşüyoruz." diye konuştu.

        MUHALEFET VEKİLLERİ SIRALARA VURARAK TEPKİ GÖSTERDİ

        Kirişci'nin madde görüşmelerine geçmesi üzerine, muhalif milletvekilleri sıralara vurarak durumu protesto etti. Kirişçi, toplantıya bir süre ara verdi.

        Aranın ardından, daha önce 3 maddesi kabul edilen teklifin, 4. maddesi üzerinden görüşmelere devam ediliyor.

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