Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sokak Hayvanları Yönetmeliği maddeleri: Sokak hayvanları kanunu ötanazi, sahiplenme, barınak, sokağa bırakmak konularında yaptırımı nedir?

        okak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı: İşte Sokak Hayvanları Yönetmeliği maddeleri

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ​​​​​​​Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemede; evcil hayvanın verdiği maddi zarardan sahibinin yükümlü tutulması, evcil hayvanını terk edenlerin 3 yıl süreyle tekrar hayvan sahiplenememesi ve sahiplenebilecek hayvan sınırı gibi birçok madde yer aldı. Kanunda ötanazi maddesi de yer aldı ve bazı ötanazi yöntemleri yasaklandı. İşte, madde madde Sokak Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 12:16 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ​​​​​​​Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Geniş bir kapsama yer verilen yönetmelikte; yetkili merci olarak yerel yönetimler gösterildi. Ek olarak, evcil hayvan sahipleri için de çeşitli sınırlar ve yaptırımlar belirlendi. İşte, tüm detay ve kapsamları ile madde madde Sokak Hayvanları Yönetmeliği...

        2

        ÖZEL HAYVAN YAŞAM EVLERİ KRİTERLERİ BELİRLENDİ

        Bakanlıktan izin alınarak gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince kurulacak ve hayvanların sahiplenerek barındırılacağı "özel hayvan yaşam evleri" tanımlanarak özellikleri tespit edildi.

        Hayvan bakımevi, doğal yaşam alanı ve özel hayvan yaşam evlerinde 6 aylıktan küçük hayvanlar ile küçük ırklar 8 metrekare, büyük ırk hayvanlar ise 10 metrekarelik alanlardan daha küçük yerlerde tutulamayacak.

        3

        YETKİLİ MERCİLER BELEDİYELER

        Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerinin uygulanması kapsamında, sahipsiz hayvan popülasyonunun sorun yarattığına yönelik kararı alacak yetkili merci olarak belediye meclisleri görevlendirildi.

        Yerel yönetimler, sahipsiz köpekleri toplamakla, bakımevine alınan köpeklerden, insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlara kanun hükümlerini uygulamakla ve uygun hayvanların sahiplendirme işlemlerini yapmakla görevlendirildi.

        4

        SOKAĞA BIRAKMA DÖNEMİ BİTİYOR

        Herhangi bir nedenle sahiplendiği hayvana bakamayacak olan vatandaşlar, bunları sokağa bırakmak yerine bakım şartları yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş barınaklara bırakacak.

        5

        YEREL YÖNETİMLERE BÜTÇE ZORUNLULUĞU

        Ağustos ayında yapılan kanun değişikliğiyle, nüfusu 25 binin üstünde olan yerel yönetimler, bütçelerinin binde 5'ini, büyükşehirler ise binde 3'ünü sahipsiz hayvanların bakımı ve rehabilitasyonuna ayırmakla görevlendirilmişti.

        Yönetmelik kapsamında, yerel yönetimler, hayvan bakımevinin ve doğal yaşam alanlarının kapasitelerinin ildeki sahipsiz köpek sayısına kıyasla yeterli olduğuna il hayvanları koruma kurulunca karar verilinceye kadar, kanun kapsamında ayırmak zorunda oldukları mali kaynağın asgari yüzde 50'sini hayvan bakımevi ile doğal yaşam alanı yapımına veya mevcutlarının kapasitesini artırmaya harcamakla yükümlü tutuldu.

        Sahipsiz hayvanlarla ilgili işlemlerde, "yerel yönetim" kavramına açıklık getirilerek il özel idareleri, büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri, il belediyeleri, diğer ilçe ve belde belediyelerinin görevli olduğu belirtildi.

        6

        SAHİPLENİLEBİLECEK EVCİL HAYVAN SAYISINA SINIR GETİRİLDİ

        Bu kapsamda kişiler, hayvanlarının insanlara, diğer canlılara ve çevreye olası zararlarını önlemek ve gerekli tedbirler almalarına rağmen gerçekleşen zararları tazmin etmekle yükümlü tutuldu.

        Kişiler, hayvan bakımevlerinden il hayvanları koruma kurullarının belirlediği sayıda hayvan sahiplenebilecek.

        7

        EVCİL HAYVANINA BAKAMAYAN KİŞİLERE YAPTIRIM

        Sahiplendiği hayvanı terk ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulananlar, aynı takvim yılı içerisinde birden fazla hayvanını kaybedenler ile hayvanını aynı takvim yılı içerisinde birden fazla kez kaybedenler, 3 yıl süreyle bakımevlerinden hayvan sahiplenemeyecek.

        8

        ÖTANAZİ YÖNTEMİ DE DÜZENLEMEDE YER ALDI

        Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte "Hayvanların Ötanazisi ile İlgili Usul ve Esaslar" bölümü de yer aldı. "Ötanazi yöntemi" başlıklı bölümde, "5199 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen ötanazi işlemleri en az acı veren ilaçlarla, veteriner hekim tarafından uygun görülen bir yöntemle ve anestezi dozu verilmek suretiyle gerçekleştirilir" denildi.

        9

        BAZI ÖTANAZİ YÖNTEMLERİ YASAKLANDI

        "Yasaklanan ötanazi yöntemleri" kısmında da, "Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ötanazi ile ilgili yasaklanan yöntemler şunlardır: 25'inci maddedeki etkileri sağlasa bile dozu ve uygulaması kontrol edilemeyen herhangi bir zehirli madde veya ilaç kullanımı yöntemi. Ani şuur kaybı meydana getirmeden yapılan elektrikli öldürme yöntemi. Veteriner hekim tarafından gerekli görülmedikçe ateşli silahlarla öldürme yöntemi. Derin anestezi kullanılmasına rağmen ölümün gerçekleşmemesi durumunda hayvanın boğulmasına veya nefessiz kalmasına neden olacak yöntemler."

        Ayrıca "Ölen hayvanların bertarafı" bölümünde de "Ötanazi işleminden sorumlu kişi, hayvanın kesin olarak öldüğünden emin olduktan sonra hayvanın ölüsünü usulüne uygun olarak bertaraf etmekle yükümlüdür. Ölen veya ötanazi uygulanan hayvanlar 5996 sayılı Kanun veya 2872 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilir." denildi.

        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Annenin uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Velayeti alan baba oğluna kavuştu
        Annenin uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Velayeti alan baba oğluna kavuştu
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok