Sokak ortasında 3 kişiyi öldüren katil hakim karşısında!

"Cinayetlerin sahipsiz köpekleri besleme tartışması nedeniyle işlendiği" iddiaları nedeniyle duruşma salonunda hazır bulunan bazı hayvan hakları savunucuları da davaya katılma dilekçesi verdi. Mahkeme heyeti, talepleri reddetti.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Yahya ve Meryem Köşek çifti ile kızları Funda Güçlü'yü sokakta tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ali İhsan Kılıç ile kasten öldürme suçlarına iştirak ettiği öne sürülen ağabeyi Mehmet Kılıç'ın yargılanmasına başlandı.

"ARSA SINIR NEDENİYLE ARAMIZDA HUSUMET VARDI"

Sanık Ali İhsan Kılıç, savunmasında, diyabet hastası olduğunu belirtti. Olaydan yaklaşık 1 hafta önce çocuk parkında vakit geçirirken torununa saldıran başıboş köpeği taşla uzaklaştırdığını anlatan Kılıç, Meryem Köşek'in köpeğe neden taş attığını sorduğunu ve bu nedenle kendisine hakaret ettiğini, aralarındaki sözlü tartışmanın ardından o gün başka bir tartışma yaşanmadığını ileri sürdü.

Olay günü diyabet ilacını içtikten sonra pazar yerinde Yahya Köşek ile karşılaştığını aktaran Ali İhsan Kılıç, Köşek'in kendisine bıçakla saldırdığını, kolundan yaralandığını ve çevredekilerin araya girdiğini iddia etti.

Eve gelince kendi emniyeti için evdeki silahı yanına aldığını öne süren Ali İhsan Kılıç, "Bir süre sonra markete gitmek için yeniden dışarı çıktığımda bana saldırdılar. Silahı çekip ateş ettim. Aramızda husumet yoktu." dedi.

Mahkeme başkanının neden silah taşıdığını sorması üzerine sanık Ali İhsan Kılıç, bu kez, iki aile arasında arsa sınırı yüzünden husumet bulunduğunu, emniyeti için silah bulundurduğunu söyledi.

Ali İhsan Kılıç, kasten öldürmeye iştirak suçundan dava açılan ağabeyi Mehmet Kılıç'ın ise herhangi bir suçu ve olayda rolü bulunmadığını savundu.