Sokak ortasında 5 el ateş etti Düzce'de sokak ortasında husumetlisi ile karşılaşan bir kişi silahını çıkardı ve 5 el ateş etti. Olayın ardından şüpheli kaçtı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 20:28 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:28 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL