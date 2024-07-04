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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak ortasında vurmuştu, tutuklandı | Son dakika haberleri

        Sokak ortasında vurmuştu, tutuklandı

        Edirne'de husumetlisini sokak ortasında vuran 46 yaşındaki Selim U. tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:05 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:10
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde cadde üzerinde karşılaştığı husumetlisi Emirhan D.’yi (27), tabanca ile vurarak yaralayan Selim U. (46) tutuklandı.

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        Olay, dün saat 18.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Selim U., daha önce aralarında husumet bulunan Emirhan D. ile cadde üzerinde karşılaştı.

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        Taraflar arasında yaşanan kısa süreli tartışma sırasında Selim U., belinden çıkardığı tabancayla Emirhan D.’ye ateş etti.

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        Emirhan D., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Cadde üzerinde bulunanlar panik ve korku ile kaçışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Emirhan D., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Selim U. ise polis ekiplerine teslim oldu. Selim U.’nun üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 19 mermi, 2 şarjör ve 1 bıçak ele geçirildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Selim U., çıkarıldığı hakimlikçe ‘silahla kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

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