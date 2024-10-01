Sokakta havaya ateş eden magandadan pes dedirten savunma Bursa'da sokak ortasında havaya defalarca ateş açan kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Kasten yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan kaydı bulunan şüphelinin polislere, "Silahı yeni aldım, denemek için sıktım" sözleri pes dedirtti. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 01.10.2024 - 10:25 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:25 facebook

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