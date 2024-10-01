Sokakta havaya ateş eden magandadan pes dedirten savunma
Bursa'da sokak ortasında havaya defalarca ateş açan kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Kasten yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan kaydı bulunan şüphelinin polislere, "Silahı yeni aldım, denemek için sıktım" sözleri pes dedirtti. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi'nde silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi.
Sokakta havaya rastgele ateş açan şüpheli polis ekiplerinde yakalandı.
Kasten yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan kaydı bulunan 30 yaşındaki V.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelinin polislere, "Silahı yeni aldım, denemek için sıktım" sözleri pes dedirtti. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.