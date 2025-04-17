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        Haberler Gündem Güncel Şoke eden detaylar! Son dakika: Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı! | Son dakika haberleri

        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen bir operasyonda akıllara durgunluk veren detaylar ortaya çıktı. Buna göre gümrük muhafaza ekipleri, yurt dışından emekli olmuş gibi gösterilen bazı kişilerin lüks araçları Türkiye'ye usulsüz olarak soktuklarını tespit etti. Yapılan çalışmada milyonlarca lira değerinde çok sayıda araca el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:09
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        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda, sahte emeklilik belgesiyle Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen lüks araçlar yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, sahte emeklilik belgeleriyle Türkiye’ye araç sokmaya çalışan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        YURT DIŞINDAN EMEKLİ GİBİ GÖSTERDİLER

        Yurt dışından emekli olmuş gibi gösterilen bazı kişilerin, lüks araçları Türkiye'ye usulsüz olarak soktuklarını tespit eden ekipler, çalışma başlattı.

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        Yurt dışında yerleşik olma şartını sağlamayan kişilerin, geçerli gümrük mevzuatına göre Türkiye'de 2 yıla kadar kullanılabilmesi mümkün olmayan yabancı plakalı taşıtları, Bulgaristan makamlarınca düzenlenmiş gibi gösterilen sahte emeklilik belgeleriyle yurda sokmaya çalıştıkları tespit edildi.

        DOĞRULAMA SÜRECİYLE ANLAŞILDI

        Yabancı plakalı hususi taşıt getiren kişilere yönelik Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, şüpheli belgeler Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü aracılığıyla Bulgaristan makamlarından temin edilerek doğrulama süreci başlatıldı.

        Yapılan çalışmalar neticesinde Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerince milyonlarca lira değerinde çok sayıda araca el konuldu. Çalışmaların devam etmesinden dolayı şu an yakalanan araç sayısı hakkında bilgi verilmedi.

        Usulsüz olarak araçları yurda getiren kişiler hakkında sahte belge düzenlendiği şüphesiyle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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