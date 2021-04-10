Suriye'den Hatay'a 100 metrelik tünel! 0:00 / 0:00

İHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Mehmetçiklerin dikkati sayesinde bir ucu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde diğer ucu ise Suriye’deki Atme çadır kentindeki bir eve çıkan yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir tünel tespit edildiği aktarıldı.

TÜNEL YAKLAŞIK 100 METRE

İHA'da yer alan habere göre MSB tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Sınırlarımızda kahramanca ve fedakârca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemize yönelik yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan Kahraman Hudut Kartallarımız bölgede icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti.

24 MÜLTECİ DE YAKALANDI

Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı. Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye’deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi.

KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hale getirildi.”