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Sol Yanım 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 10. son bölüm

Sol Yanım 10. son bölümü ile Star TV'de yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Sol Yanım 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 10. son bölüm özeti...

Sol Yanım 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 10. son bölüm

Sol Yanım dizisinin 10. son bölüm yayınlandı. Diziseverler yeni bölümde neler olacak, yeni fragman yayınlandı mı sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Son bölümde; Serra'yı yıkan bir karşılaşma yaşanıyor. Sol Yanım 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 10. son bölüm...

SOL YANIM 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sol Yanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SOL YANIM 10. SON BÖLÜM

Serra, burs teklifini kabul edecek mi? Serra, Nilgün ve İhsan arasındaki ilişkiyi nasıl öğrendi? Asena malikanede kalmaya devam edebilecek mi? Burak ve Serra arasında neler yaşanacak? Selim’in Serra’dan sakladığı farklı bir hayatı mı var?

Otel odasında yaşadıkları tartışmadan sonra Selim ve Serra’nın yolları yeniden ayrılma noktasına gelir. Serra, annesinin İhsan’la geçmişini öğrenir ve bu sırrı kendisinden sakladığı için annesinden hesap sorar.

Burak’ın yaşadığı maddi sıkıntıları bilen Serra, ona mahallede bir ev bulur. Selim, Burak ve Serra’nın bu yakınlığına anlam veremez. Hem Serra hem Burak ile arasına soğukluk girince, Selim’in sığındığı liman Biricik olur. Burak’ın mahalleye taşınmasının ardından kaza konusunun gündeme gelme ihtimalı Barbar’ı endişelendirir.

Asena’nın hamileliği evdeki tartışmaların odağı haline gelir. Oynadığı oyunlar açığa çıkan Asena, iyice köşeye sıkışır. İhsan ise Nilgün’le görüşebilmek için elinden geleni yapar.

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