Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Her hafta sosyal medyanın gündemine oturan Sol Yanım dizisi otyuncularından Cemre Baysel'in hayatı araştırılıyor. Sol Yanım dizisinde Biricik karakterini oynayan Cemre Baysel merak konusu oldu. Sol Yanım Biricik kim? Cemre Baysel kimdir ve kaç yaşında? İşte Cemre Baysel hayatı ve dizileri...

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir.

CEMRE BAYSEL DİZİLERİ

2020- Sol Yanım (Biricik)

2018 – Elimi Bırakma (Melis)

2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze)

2017 – İsimsizler (Gülperi)

2014 – Yeşil Deniz (Gonca)