Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografiSol Yanım dizisinin Serra'sı Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kimdir ve kaç yaşında? İşte Özge Yağız hayatı ve d
ABONE OL

Sol Yanım dizisinin Serra'sı Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kimdir ve kaç yaşında? İşte Özge Yağız hayatı ve dizileri

Sol Yanım dizisi ilk bölümü yayınlandığından beri Özge Yağız, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'da canlandırdığı Serra karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız merak ediliyor. Sol Yanım dizisinin Serra'sı Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kimdir ve kaç yaşında? İşte Özge Yağız hayatı ve dizileri

Sol Yanım dizisinin Serra'sı Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kimdir ve kaç yaşında? İşte Özge Yağız hayatı ve d

Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'da Serra karakterini canlandıran Özge Yağır gündem oldu. Hem bir otelde çalışan hem de eğitimine devam eden Serra karakteri merak ediliyor. Sol Yanım dizisi Serra kim? Yeni dizi Sol Yanım'da Serra karakterini canlandıran Özge Yağız kimdir ve kaç yaşında? İşte Özge Yağız hayatı ve dizileri

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'a hayat veren Özge, bu diziden sonra Star TV de yayınlanacak Sol Yanım adlı dizisinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu.

ÖZGE YAĞIZ DİZİLERİ

Televizyon
YılAdıRolNotlar
2018Adını Sen KoyZelihaBaşrol Oyuncusu
2019-2020YeminReyhan TarhunBaşrol Oyuncusu
2020-Sol YanımSerraBaşrol Oyuncusu

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nevzat Ayaz kimdir? Nevzat Ayaz kaç yaşında vefat etti? Nevzat Ayaz hangi partiden?
BİYOGRAFİNevzat Ayaz kimdir?
Burak Kut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Burak Kut biyografisi
BİYOGRAFİBurak Kut kimdir?
Hasan Yılmaz kimdir? Hasan Yılmaz kaç yaşında ve nereli? İşte Hasan Yılmaz'ın şarkıları
BİYOGRAFİHasan Yılmaz kimdir?
Burak Yörük kimdir, kaç yaşındadır?
BİYOGRAFİBurak Yörük kimdir?
Hanife Gürdal kimdir? Hanife Gürdal evli mi boşandı mı?
BİYOGRAFİHanife Gürdal kimdir?
Hasan Sabbah kimdir? Hasan Sabbah nasıl öldü, kim öldürdü? İşte Hasan Sabbah ve Alamut Kalesi hakkında tüm mer
BİYOGRAFİİşte Hasan Sabbah ve Alamut Kalesi hakkında tüm merak ...
1 Aralık İstanbul'da hava nasıl? 1 Aralık 2020 detaylı hava durumu
BİYOGRAFİ1 Aralık 2020 detaylı hava durumu
Hüsnü Şenlendirici kimdir? Hüsnü Şenlendirici kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİHüsnü Şenlendirici kimdir?
Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı sevgili mi?
BİYOGRAFİBarış Murat Yağcı kimdir?
Rubato grup üyeleri kimdir? Rubato ne demek?
BİYOGRAFİRubato grup üyeleri kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X