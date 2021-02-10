Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Sol Yanım nerede çekiliyor? Sol Yanım Kuzey Üniversitesi nerede?

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sol Yanım'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Her hafta çarşamba akşamları seyirci karşısına çıkan Sol Yanım dizisi hangi okulda çekiliyor? sorusunun cevabı araştırılıyor. Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki, Sol Yanım nerede çekiliyor? Sol Yanım Kuzey Üniversitesi nerede? İşte Sol Yanım çekim yapılan mekanları...

Sol Yanım nerede çekiliyor? Sol Yanım Kuzey Üniversitesi nerede?

Sol Yanım dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. Yapımcılığını BKM Yapım'ın üstlendiği yeni dizi Sol Yanım'ın yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. STAR TV ekranlarında yayınlanan yeni dizi Sol Yanım sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Dizinin takipçileri tarafından Sol Yanım'ın nerede çekildiği araştırılıyor. Sol Yanım nerede, hangi şehirde çekiliyor? Sol Yanım Kuzey Üniversitesi nerede?

SOL YANIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

BKM yapımdan Necati Akpınar'ın yeni dizisi Sol Yanım bu akşam ilk bölümüyle ekranda. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu Sol Yanım'ın senaryosu Melis Civelek ile Özlem Çadırcı'ya ait. Oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Murat Balcı, Özgür Cem Tuğluk, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker'in bulunduğu Sol Yanım'ın müzikleri ise Alp Yenier'e ait.

Sol Yanım dizisinin çekimlerinin İstanbul'da BKM stüdyolarında gerçekleştiği biliniyor. Sol Yanım dizisinde yer alan Kuzey Üniversitesi'nin bir özel okul kampüsünde çekildiği söyleniyor ancak hangi okul olduğu bilinmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Babanın katili İhtiyar!" Arıza yeni bölüm tanıtım izle
TELEVİZYON"Babanın katili İhtiyar!"
Paranormal İşaretler oyuncuları kimler? Paranormal İşaretler filmi konusu nedir?
TELEVİZYONParanormal İşaretler oyuncuları kimler?
Hababam Sınıfı Askerde nerede çekildi? Hababam Sınıfı Askerde filmi oyuncuları ve konusu
TELEVİZYONHababam Sınıfı Askerde filmi oyuncuları
Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi oyuncuları ve konusu
TELEVİZYONMucize filmi nerede çekildi?
Hababam Sınıfı Merhaba oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Merhaba filmi konusu
TELEVİZYONHababam Sınıfı Merhaba oyuncuları kimler?
Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?
TELEVİZYONAcı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kimler?
TV Yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 10 Şubat 2021
Ebru Akel'in sunumuyla 'Kadın İsterse' 15 Şubat Pazartesi günü SHOW TV'de başlıyor
TELEVİZYON'Ebru Akel'le Kadın İsterse' 15 Şubat'ta başlıyor
Reyting sonuçları 9 Şubat 2021 Salı! Dizi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Salı reytingleri
TELEVİZYON9 Şubat reyting sonuçları açıklandı
Güldür Güldür Show 252. yeni bölüm fragmanı izle
TELEVİZYONGüldür Güldür Show 252. yeni bölüm fragmanı!