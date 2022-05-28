Solo Türk ekibinin gösterisini izlediler 0:00 / 0:00

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'deki TEKNOFEST Azerbaycan programını sürdürüyor.







Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye dışında ilk defa Azerbaycan’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te bir araya geldi.

TEKNOFEST Azerbaycan alanındaki stantları ziyaret eden iki lider, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü temasları kapsamında ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi’nin açılışına katılacak ve Aliyev ile görüşme gerçekleştirecek