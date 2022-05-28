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Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da TEKNOFEST'te konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Karabağ Zaferi milletimizin zafer destanlarının en son örneğidir. Sayın Aliyev'in kararlı duruşu sayesinde Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtuldu" dedi. Erdoğan ayrıca "Bizim kimsenin egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi, habis gözlülere verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır" diye ekledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada "İkinci Karabağ Zaferi'nde Bayraktar İHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde katılımcılarla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi. Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen bir milletin evladı olarak Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "İstiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri, şehadetleriyle taçlandıran kahramanlarımızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Rabb'im aziz şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Rabb'im bizleri de şehitlerimizin kutlu ve mübarek yolundan ayırmasın" dedi.

İki hafta önce Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını Aliyev ile birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, bugün ise Bakü'de bir başka tarihi buluşmaya yine birlikte imza attıklarını ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında can Azerbaycan'ın mümtaz halkına samimi misafirperverlikleri için teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hazar'ın incisi Bakü'de bir millet, iki devlet, tek festival şiarıyla dünyanın en gözde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz. Aziz Sancar hocamıza bu gurur günümüzde heyecanımızı paylaştığı için yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rüzgarların şehri güzel Bakü'den Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte mücadele ettiği toprakların her karışına, Natavan'ın gazelinin işitildiği ovalara, şehidimiz Hüdayar kardeşimizin türkü söylediği diyarlara, Gence'ye, Şuşa'ya, Fuzuli'ye, Laçin'e, Azerbaycan'ın her bölgesine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha burada vücut bulan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi Rabb'im daim eylesin."

Bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30. yıldönümünü büyük bir gururla idrak ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluk ve muhabbeti daha da sağlamlaştırıyor, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinliyoruz. Her ne kadar diplomatik münasebetlerimiz 30 sene önce kurulmuş olsa da kader birliğimiz tarihin derinliklerine kadar uzanmaktadır. 1915'te Çanakkale'de, 1918'de Gence'de, Bakü'de ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde yüreklerimiz ve bileklerimiz ortak mücadelemizde tekrar beraber olmuştur."

ERDOĞAN: "VERECEK TEK KARIŞ TOPRAĞIMIZ YOKTUR, OLMAYACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca "Anadolu gibi Azerbaycan da bizim toprağımızdır. Tıpkı Türkiye gibi burası bizim de vatanımızdır. Aynı şekilde, Türkiye'nin her bir karışı da sizin vatanıdır yurdudur. Trk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim atabilir? Kardeşler arasına kim girebilir? Gönüllerimiz arasına kim sınır çizebilir? Batı'dan Doğu'ya kadar nerede bir kardeşimiz varsa orası bizim evimizdir, yurdumuzdur" derken "İkili ilişkilerimizi bölgeye değil tüm dünyaya örnek olacak seviyeye taşıdık. Azerbaycan ile ilişkimizi önce stratejik ortaklığa, sona Şuşa Beyannamesi ile stratejik müttefikliğe çıkardık" sözlerini ekledi.

Karabağ Zaferi'ne değinen Erdoğan "Karabağ Zaferi milletimizin zafer destanlarının en son örneğidir. Sayın Aliyev'in kararlı duruşu sayesinde Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtuldu. Azerbaycan Silah Kuvvetleri'nin yiğit mensupları eşine az rastlanan bir zafere imza atmıştır. Akıl teknoloji ve cesaret bir araya geldiğinde neler yapılabileceğini göstermiştir. Savunma sanayiinde de gençlerimizin birikimine, enerjisine güveniyoruz. TEKNOFEST işte bu güvenin sembolüdür. TEKNOFEST'i ilk kez yurt dışında can Azerbaycan'da sergilemenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Erdoğan ayrıca "Hiçbir zaten tehditle korkutulanlardan olmadık, olmayacağız. Hiçbir zaman meşru davamızı savunmaktan geri durmadık, durmayacağız. Bizim kimsenin egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi, habis gözlülere verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

ALİYEV: BİZİM YANIMIZDA HER DAİM TÜRK KARDEŞLERİMİZ VARDIR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'de TEKNOFEST'e katıldı ve konuşma gerçekleştirdi.

"Bildiğiniz gibi bugün Azerbaycan'da bayram günüdür" diyen Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değinerek "Bu bayramı iki kat bayram yapan sayın kardeşimin burada olmasıdır. Bizim yanımızda daim Türk kardeşlerimiz vardır" diye ekledi.

Aliyev ayrıca "Milli Kurtuluş Günü'nde Recep Tayyip Erdoğan Şuşa'daydı. Biz bu bayram günlerini birarada geçirdik ve tarihi Şuşa beyannamesini imzaladık" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in önemine değinen Aliyev "Türkiye ve Azerbaycan gençleri birbirine yakın oldu, birbirini tanıdı ve gelecekte de birbirlerini tanıyacaklar. Hürmetli Aziz Sancar da teşrif buyurdu. Aziz beyle geçen görüşmemizi hatırlıyorum. Benimle görüştükten sonra Şuşa'ya gitti. Gençler için Aziz Sancar için örnektir. Hem adil, hem Türkçü, hem vatansever. Siz gençler Aziz Sancar'a yetişmeye çalışmalısınız" dedi.

Bayraktar için Türkiye'ye ve Selçuk Bayraktar'a da teşekkür eden Aliyev "İkinci Karabağ Zaferi'nde Bayraktar İHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur. Selçuk bey dün Şuşa'daydı. Halklarımız fedakarcasına birliğini temin etmek için her zaman bir adıma hazırdı. Eminim ki bizim gençlerimiz Selçuk bey gibi olmaya çalışacaklar" ifadelerini kullandı.

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