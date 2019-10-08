Solomon Adaları ile ikili havacılık anlaşması imzalandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İkili Havacılık Ulaştırma Anlaşması'na, Montreal'de düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) 40. Genel Kurulu'nda ICAO nezdinde Daimi Temsilci, Büyükelçi Ali Rıza Çolak ve Solomon Adaları İletişim ve Havacılık Bakanı Ped Shanel Agovaka imza attı.

Anlaşma ile Türkiye'deki tüm noktalardan Solomon Adaları'ndaki tüm noktalara, haftalık 5 frekans yolcu ve 5 frekans kargo hakkı tanımlandı.

Her iki ülkenin tayin ettiği hava taşıyıcılarının üçüncü taraf dahil olmak üzere kod paylaşımı, bloke yer ve benzeri ticari konularda iş birliği yapmalarına olanak sağlayan anlaşmayla Türkiye'nin ikili havacılık anlaşması yaptığı ülke sayısı 172'ye yükseldi.

Solomon Adaları, Büyük Okyanus'un güneyinde, Papua Yeni Gine'nin doğusundaki adalar devletidir. Ülke toplam yüzölçümü 28 bin 450 kilometrekare olan 990'dan fazla adadan oluşuyor.