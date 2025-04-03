Solunum yolu enfeksiyonunu atlatanlar kalp gribine yakalanabiliyor

Boğaz ağrısı, halsizlik, nefes darlığı ve kırıklık gibi genel belirtilerle üst solunum yolu rahatsızlığı geçirenler, bir süre sonra kalp batması, göğüs ağrısı ve çarpıntı gibi belirtilerle hastanelere başvuruyor. Bu vakaların çoğuna son yıllarda sıklıkla rastlanan kalp gribi tanısı konuluyor.

Prof. Dr. Kaya, kalp gribinin, üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası gelişen kalp kası enflamasyonu olduğunu söyledi.

COVID-19'DAN SONRA KALP GRİBİ VAKALARI ARTTI

Covid-19'un ardından kalp gribi tanısı ve takibinde artış gözlemlediklerini belirten Kaya, hastaların çoğunun solunum yolu enfeksiyonlarının ardından belirli şikayetlerle kliniklere başvurduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Kaya, hastaların solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini vurgulayarak, "Hastaların 10-15 günlük bir periyottan sonra göğüste batma, yanma, baskı, nefes darlığı, özellikle sırt üstü yatarken artan bir baskı ve keskin göğüs ağrısı, çarpıntı gibi şikayetleri oluyor. Genç erkekler daha sık olmak üzere her yaş grubunda bu rahatsızlığı görüyoruz ama 20 ila 50 yaş arasındaki erkeklerde daha sık gözlemliyoruz" dedi.

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Tanıdan sonra hastalara önce istirahat, sonra destek tedavisi önerdiklerinin altını çizen Kaya, kişinin kalp fonksiyonlarında azalma olursa kalp ritimlerini düzenleyecek ilaçlı tedavi uyguladıklarını aktardı.

Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor Haberi Görüntüle Prof. Dr. Kaya, "Son günlerde genç ölümler gündemimizi meşgul ediyor. Bunların tabii ki büyük bir kısmının kalp krizi olduğunu düşünmekteyiz. Ancak bunların bir kısmının da miyokarditeye (kalp gribi) bağlı olabileceğini düşünüyoruz. Burada hastalarımızın yüzde 70-80'i çok şikayet vermeden kendiliğinden iyileşirken yüzde 20-25'lik bir grup bize başvuruyor. Nadir kısmı da kalp yetmezliği ve ciddi ritim bozuklukları sonucu ölümle sonuçlanabiliyor." diye konuştu. "2 MİLYONA YAKIN KİŞİYE KALP GRİBİ TANISI KONULDU" Dünya çapında yapılan bir araştırmaya göre, geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişiye kalp gribi tanısı konulduğunu belirten Kaya, 1500 kişiye yapılan otopsi sonucunda tüm vakaların yalnız yüzde 1'lik kısmının kalp gribi nedeniyle öldüğünün belirlendiğini söyledi. Prof. Dr. Kaya, özellikle solunum yolu enfeksiyonları sonrasında bu şekilde şikayetleri olan hastalara kardiyoloji muayeneleri önerdiklerini vurgulayarak, "Miyokardit tanısı alan ve bu tanıyla takip edilen kişilere önerim bağışıklık sistemlerini güçlü tutmalarıdır. Sigara, alkol gibi sağlığı bozan faktörlerden uzak durmaları ve sonraki üst solunum yolu enfeksiyonlarında kendilerini dinlemeleri... Bu şikayetlerle tekrar kalp gribi olabileceklerden doktora başvurmalarını öneririm. Bu da grip gibi tekrarlayabiliyor. Miyokardit olan hastalarının yüzde 15 ila 30'u tekrar kalp gribi olabiliyor." uyarısında bulundu.