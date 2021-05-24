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Soma Davası'nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davasında yeniden yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu'nun yargılanmalarına bugün devam ediliyor. Duruşmanın yapıldığı salonda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Son dakika: Soma Davası'nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma
Soma Davası'nda ikinci duruşma başladı
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DHA

Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Yapılan yargılamaların ardından Mahkeme heyeti, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verdi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 'olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklar, nisan ayında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Celsede savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada Can Gürkan, Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu'nun 'bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmaları, Haluk Evinç'in ise beraatını istendi.

Mütalaanın ardından avukatların süre talebiyle ertelenen davanın 2'nci celsesi bugün görülüyor.

GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI

Duruşmanın yapılacağı salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Salonun çevresi polis barikatlarıyla çevrilirken, bağlı bulunan sokaklar yaya ve araç trafiğine de kapatıldı. Duruşma salonuna madenci yakınlarının aileleri yürüyerek geldi. Duruşma öncesinde basın açıklaması yapan madencilerin avukatı Can Atalay, "Davamız bu ülkede kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir. Bu süreçte avukat arkadaşlarımız tutuklandı, cezalar aldılar. Savcılara tekliflerde bulundular. Bunlar, duruşma salonunda hakim tehdit ettiler. Duruşma salonunda da söyleyecek sözlerimiz olacak" dedi.

Konuşmanın ardından izleyiciler, ateş ölçtürüp HES kodlarına bakıldıktan sonra içeri alındı. Salonun içinde de geçen celsede olduğu gibi sosyal mesafe kuralına göre oturulacağı bildirildi.

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