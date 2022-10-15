Tüm ülkeyi üzüntüye boğan facianın ardından üç gün yas ilan edilmiş, ülke genelindeki tüm camilerden sela okunmuş, cuma namazı sonrası dualar edilmişti.

Facianın ardından Türk milleti, şehit madenci ailelerine destek olmak için harekete geçmiş, AFAD'ın koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyasında 50 milyon lira toplanmış, her ailenin hesabına 160 bin lira yatırılmıştı.