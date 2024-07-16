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        Haberler Gündem 3. Sayfa Soma orman yangını! Manisa Soma'da alevler 2. gününde | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!

        Manisa Soma'da dün saat: 12.00 sıralarında çıkan orman yangını nedeniyle 2 mahalledeki 240 hane boşaltıldı, bölgede elektrikler kesildi. 6 uçak ve 2 helikopterle müdahale edilen yangında 2. güne girildi. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 10:26 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:30
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        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
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        Manisa'nın Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

        ARAZİ ENGEBELİ RÜZGAR VAR

        Yangın, engebeli arazi koşulları ve rüzgarın da etkisiyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölümüne, ardından Bayat Mahallesi'ne sıçradı.

        BÖLGEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre jandarma ekipleri, 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı. Ayrıca bölgede elektrikler kesildi.

        6 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOR

        1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edilen yangına takviye yapıldı. İlerleyen saatlerde uçak sayısı 6'ya helikopter sayısı 12'ye, arazöz sayısı 65'e çıkarıldı.

        122 KARA ARACI VE 334 PERSONEL ÇALIŞIYOR

        Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin de destek verdiği yangında, 122 kara aracı ile 334 personel müdahale edildi.

        GECE DE ÇALIŞMA SÜRDÜ

        Havanın kararmasıyla bölgeye gece görüşlü helikopter sevk edildi.

        HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

        Öte yandan yangında Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan ve Aydın Aydınlık'a ait 70 kovan zarar gördü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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        #Manisa
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