yüzyılın başında İtalya ve İngiltere’nin himayesinde farklı yönetim sistemlerine tabi olmuştur. II. Dünya Savaşı sırasında bölge, askeri çatışmalar ve işgaller yaşamış, ardından bağımsızlık hareketleri hız kazanmıştır. 1960 yılında Somali, birleşik bağımsız bir cumhuriyet olarak tarih sahnesine çıkmış, ancak sonraki yıllarda iç çatışmalar, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik zorluklarla karşılaşmıştır. Peki, Somali hangi kıtada?

SOMALİ NEREDE?

Somali, Afrika kıtasının doğu kısmında, Horn of Africa (Afrika Boynuzu) olarak bilinen bölgenin büyük bir bölümünü kaplayan bir ülkedir. Ülke kuzeyde Cibuti ve Eritre, batıda Etiyopya ve Kenya ile kara sınırına sahiptir; doğuda ise Hint Okyanusu’na kıyısı bulunur. Somali’nin bu konumu, ülkeyi Afrika Boynuzu’nun deniz ve kara ulaşımı açısından stratejik bir noktası hâline getirir. Coğrafi olarak ülke, kuzeyde dağlık ve yarı çöl bölgelerinden, güneyde verimli tarım alanlarına kadar geniş bir çeşitlilik gösterir. Önemli nehirleri arasında Ceyhun ve Şabele yer alır; bu nehirler tarım ve yerleşim açısından kritik bir rol oynar.

Somali’nin iklimi büyük ölçüde kurak ve yarı kurak özellikler taşır; sıcaklık yıl boyunca yüksek olup yağışlar düzensizdir. Ülkenin doğu kıyısı, Hint Okyanusu ile uzun bir sahil şeridi oluşturur ve balıkçılık ile deniz ticareti açısından önemli imkânlar sunar. Tarih boyunca Somali, İslamiyet’in erken dönemde yayıldığı bölgelerden biri olmuş, deniz ticareti ve farklı etnik grupların yerleşimi ile kültürel bir çeşitlilik kazanmıştır. Coğrafi konumu ve doğal yapısı, ülkenin ekonomik, kültürel ve ulaşım açısından Afrika Boynuzu’nda stratejik bir merkez olmasını sağlamaktadır.

Somali, doğal ve kültürel özellikleri ile öne çıkan bir ülkedir. Ülke, Hint Okyanusu'na kıyısı sayesinde uzun sahil şeridi ve zengin deniz kaynaklarına sahiptir; balıkçılık Somali ekonomisi ve geleneksel yaşam açısından kritik bir rol oynar. Çöl ve yarı çöl bölgeleri, doğal peyzaj açısından ilgi çekicidir ve geleneksel göçebe yaşam biçimi hâlen kırsal kesimlerde sürdürülür. Somali, tarih boyunca Arap, Pers ve Afrika etkilerini bir araya getiren kültürel bir mirasa sahiptir; müzik, el sanatları ve geleneksel tekstil ürünleri bu çeşitliliği yansıtır. Ülke ayrıca tarihi liman şehirleri ve İslam kültürünün etkili olduğu camiler ile tanınır. Geleneksel Somali mutfağı, deniz ürünleri, tahıllar ve baharatlı yemekleri ile bilinir ve kültürel kimliğin bir parçasıdır. Bütün bu özellikler, Somali'yi hem doğal kaynakları hem kültürel mirası hem de geleneksel yaşam biçimi ile tanınan bir ülke hâline getirir. SOMALİ KOMŞU ÜLKELERİ Somali, Afrika Boynuzu'nda yer alan ve kara ile deniz sınırlarına sahip bir ülkedir.