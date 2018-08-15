"Bugün ne pişirsem?" sorusunu "Bugün sağlıklı ne pişirsem? sorusuyla değiştirmek istiyorsanız sizler için muhteşem bir tarifimiz var. Hem hem gözünüzü hem midenizi doyuracak somon köfte favori yemeğiniz olacak bizden söylemesi! İşte somon köfte tarifi için malzemeler...

Somon köfte malzemeler

4 parça kemiksiz somon fileto

2 diş ezilmiş sarımsak

1 adet orta boy rendelenmiş soğan

3 kaşık bayat ekmek içi ya da galeta unu

2 adet çırpılmış yumurta

Tuz ve karabiber

Somon köfte nasıl yapılır?

Somonları mutfak robotunda kıyma haline getirin, bir karıştırma kabına koyun. Üzerine diğer malzemeleri ekledikten sonra köfte kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Elinizle şekillendirerek köfteler elde edin. Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz yağlı pişirme kağıdının üzerine köfteleri dizin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.

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