Son 24 saatte 100 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde Filistinlilerin evleri ile zorla yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 97 kişi ile enkaz altından çıkarılan 3 kişinin naaşının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı. Saldırılarda 138 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e, yaralıların sayısı ise 114 bin 776'ya yükseldi.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinliler ile İsrail ordusu arasında arbede çıkarken İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale etti.

İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli iki ailenin yaşadığı evi yıktı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Cema beldesinde Filistinli iki ailenin yaşadığı evi yıktığı belirtildi.

Evin sahibi Ata el-Ubeydi, AA muhabirine 200 metrekarelik alan üzerine yapılmış evinin yerle bir edildiğini söyledi. Ubeydi, evde iki ailenin yaşadığını ve İsrail güçlerinin yıkımdan önce hiçbir uyarı yapmadığını kaydetti.

Birkaç yıl önce inşa edilen evinin meskun olduğunu aktaran Ubeydi, şöyle devam etti:

"Ev, hiçbir gerekçe gösterilmeden yıkıldı, İsrail güçlerine göre askeri bir karar sebebiyle. Açıkta kaldık, artık akıbetimizin ne olduğunu bilmiyoruz, her şeyi kaybettik."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.