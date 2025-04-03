Son 24 saatte 100 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda 100 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e çıktı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde Filistinlilerin evleri ile zorla yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef aldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 97 kişi ile enkaz altından çıkarılan 3 kişinin naaşının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı. Saldırılarda 138 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e, yaralıların sayısı ise 114 bin 776'ya yükseldi.
Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.
Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.
İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinli genci gözaltına aldı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan El-Fevvar Mülteci Kampı'nda onlarca Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kentindeki Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail askerleri baskında onlarca Filistinli genci gözaltına aldı.
Tanıklar, Filistinli gençlerin kampın dışındaki bir askeri noktada saatlerce alıkonulduğunu ardından bazılarının serbest bırakıldığını söyledi.
Baskınlar sırasında ayrıca Filistinliler ile İsrail ordusu arasında arbede çıkarken İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale etti.
İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli iki ailenin yaşadığı evi yıktı
İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Cema beldesinde Filistinli iki ailenin yaşadığı evi yıktığı belirtildi.
Evin sahibi Ata el-Ubeydi, AA muhabirine 200 metrekarelik alan üzerine yapılmış evinin yerle bir edildiğini söyledi. Ubeydi, evde iki ailenin yaşadığını ve İsrail güçlerinin yıkımdan önce hiçbir uyarı yapmadığını kaydetti.
Birkaç yıl önce inşa edilen evinin meskun olduğunu aktaran Ubeydi, şöyle devam etti:
"Ev, hiçbir gerekçe gösterilmeden yıkıldı, İsrail güçlerine göre askeri bir karar sebebiyle. Açıkta kaldık, artık akıbetimizin ne olduğunu bilmiyoruz, her şeyi kaybettik."
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.