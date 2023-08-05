Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi: Cinayetlerin yüzde 90’ı ruhsatsız silahla işleniyor İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan dehşet olayın ardından dikkatler bireysel silahlanma sorununa yöneldi. Olayda sanık tarafından kullanılan silahın ruhsatlı, öldürülen Yunus Emre Erzen'in kullandığı silahın ise ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. İstanbul'da son 7 ayda 18 bin adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Adli Psikolog ve atış eğitmeni Oktay Çavuş, ruhsatsız silah taşıyanların sayısının ruhsatlı silah taşıyandan çok daha fazla olduğunu belirterek "O silahla güvende ve iyi olduklarını sanıyorlar. Ruhsatsız silahlanmayı önlemenin yolu ağır ceza" dedi. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram, cinayetlerin yüzde 90'ının ruhsatsız silahlarla gerçekleştiğini belirtti. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi.

Esenyurt’ta geçtiğimiz hafta yaşanan dehşet Türkiye’nin gündemine oturdu. Tekel bayiinde yaşanan kan donduran olayda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralandı.

OLAYDA KULLANILAN SİLAHLARIN AKIBETİ

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüphelileri, Murat Özer, Tarık Özer, Azad Özer ve Servet Özer ile bu şüphelilerin kaçmasına yardımcı olan 5 kişiyi yakaladı. Soruşturmanın ardından 4 sanık tutuklandı.

Kan donduran görüntülerde, iki kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan şüpheli Tarık Özer’in kullandığı silah, kardeşi Murat Özer adına bulundurma ruhsatı olduğu belirlendi. Murat Özer’in (Yunus Emre Erzen’i döven kişi) olay anında belinde bir silah olduğu görülüyor. Belinde kullanmadığı silahında taşıma ruhsatı olduğu öğrenildi. Öldürülen Yunus Emre Erzen’in kullandığı silahın ise ruhsatsız silah olduğu ortaya çıktı. Olay sonrası tekel bayiinde yapılan aramada 2 ruhsatsız silah ve bir ruhsatsız tüfek bulundu.

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SON 7 AYDA 18 BİN RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Esenyurt’ta yaşanan bu dehşet görüntülerin ardından dikkatler bireysel silahlanma sorununa yöneldi.

İşlenen birçok suçta ruhsatsız silah kullanılıyor. Önce İstanbul’da ele geçirilen ruhsatsız silah verilerine bakalım. İstanbul polisi son 7 ayda düzenledikleri operasyonlarda ve uygulamalarda 18 bin 3 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Ayrıca 2 bin 344 adet kuru sıkı tabanca da ele geçirildi.

CİNAYETLERİN ÇOĞU RUHSATSIZ SİLAHLA İŞLENİYOR

İstanbul Cinayet Büro Amirliği’nde 18 yıl çalışan cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram, cinayetlerin yüzde 90’ının ruhsatsız silahla işlendiğini belirtti.

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram

Bayram “Birçok cinayet dosyasına baktım. Gördüğümüz şu; ruhsatlı taşıma silahı bulunan kişi, planlı cinayet işlemez. Ateşli silahlarla işlenen cinayetlerin yüzde 90’ı ruhsatsız silahlarla işlenir. Ruhsatlı silahı bulunan kişi genellikle korkar silah kullanmaya. Çünkü o kendini korumak için almıştır. Ancak anlık durumlarda kullandıklarını gördük. Ruhsatlı silahı bulunan kişi şunu düşünüyor ‘Birini vursam anında beni bulurlar’ ama ruhsatsız silah taşıyanlar rahat kullanıyor. Ayrıca ruhsatsız silah kullanan yüzde 99’ü sabıka kaydı mutlaka vardır” dedi.

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"KENDİLERİNİ GÜVENDE SANIYORLAR"

Resmi verilere göre 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunuyor. Bulundurma ruhsatıyla birlikte bu rakam daha da fazlalaşıyor.

Adli psikolog ve atış eğitmeni Oktay Çavuş

Adli Psikolog ve atış eğitmeni Oktay Çavuş, ruhsatsız silah taşıyan kişilerin sayısının ruhsatlı silah taşıyan kişilerin çok üstünde bir rakam olduğunu belirterek “Birçok suça karışan kişinin üzerinde mutlaka ruhsatsız silah çıkıyor. Bu tür kişiler psikolojik olarak kendilerini güvende hissettiklerini sanıyorlar. Ve silah taşırken iyi olduklarını düşünüyorlar" dedi.

“CAYDIRICI CEZALAR GEREKLİ”

Çavuş, ruhsatsız silah taşıma konusunda cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirterek “Mesela İngiltere’de bir çakı yakalansa, o kişi kaç ay cezaevinde kalıyor ve ağır para cezası veriliyor. Bizde ruhsatsız silah yakalandığında, para cezası çok yok caydırıcı cezası yok. Bir kere cezaevine girmiyor. Para cezası da bir trafik ışığından geçtiğin kadar ceza bile almıyorsun. Mesela EGM KOM raporları incelendiğinde, operasyonların ve yaptırımların arttırılması sebebiyle yasaların caydırıcılığı arttıkça, kaçakçıların ateşli silahtan ziyade sigara, alkol, elektronik eşya gibi yasal yaptırımı daha hafif olan maddelerin yasa dışı yollarla ülkeye sokulması yolunu benimsedikleri görülmektedir. Yani caydırıcı cezalar çok önemli.”

İSTANBUL’DA CİNAYET BİLANÇOSU

İstanbul’da son 20 yılın verilerine göre, gerçekleşen cinayet olayları geçmiş yıllara oranla daha az olduğu görülüyor. Son 20 yılda en çok cinayetlerin işlendiği ve faili meçhul cinayetlerin kaldığı yıllar 2003 ile 2006 yılları arasında görülüyor. 2003’te 462 ile başlanan cinayet sayısı, 2005’de 603 ile tavan yaptı. En çok fail meçhulün kaldığı yılda 79 cinayet dosyası ile 2005 yılı oldu. 2021 ve 2022’de ise İstanbul tarihi verilere imza attı. 2021’de 298, 2022’de 327 adet cinayet işlendi ve tamamı çözülerek emniyet kayıtlarına önemli bir aldı.

Bu rakamlar 2023’te paralel devam ediyor. İstanbul’da son 7 ayda 212 adet cinayet işlendi. Verilere göre iki faili meçhul görülüyor. Özel kurulan ekiple o iki cinayetin de çözülmesi için çalışmalar yapılıyor. Son 20 yılda ateşli silahlarla işlenen cinayetlerin yüzde 90’ı ruhsatsız silahla gerçekleşti.