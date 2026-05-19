SON BİR TATİL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Son Bir Tatil, kızlarına boşanacaklarını söylemenin yolu arayan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Evliliklerinde sorunlar yaşayan İhsan ve Selma, ayrılmaya karar verir. Bu durumun kızları Sude’yi etkilemesini istemeyen İhsan ve Selma, ayrılık haberini söylemek için en doğru anı yaratmaya çalışır. Bu amaçla ailece bir tatil organize eden İhsan ve Selma, bu süreçte kendilerini beklenmedik olayların içerisinden bulur.