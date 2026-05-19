        Son Bir Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Bir Tatil ne zaman çekildi?

        Son Bir Tatil filmi, 19 Mayıs Salı günü Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Erkan Özcan'ın üstlendiği film, 2024 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Son Bir Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Bir Tatil ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Son Bir Tatil filmi konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 18:25
        Son Bir Tatil filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aydın Didim'de çekilen film, izleyicilere boşanma sürecindeki bir çiftin eğlenceli ve duygusal anlarını konu almaktadır. Peki, Son Bir Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Bir Tatil ne zaman, nerede çekildi? İşte Son Bir Tatil filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        SON BİR TATİL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Son Bir Tatil, kızlarına boşanacaklarını söylemenin yolu arayan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Evliliklerinde sorunlar yaşayan İhsan ve Selma, ayrılmaya karar verir. Bu durumun kızları Sude’yi etkilemesini istemeyen İhsan ve Selma, ayrılık haberini söylemek için en doğru anı yaratmaya çalışır. Bu amaçla ailece bir tatil organize eden İhsan ve Selma, bu süreçte kendilerini beklenmedik olayların içerisinden bulur.

        SON BİR TATİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Toygan Avanoğlu (İhsan)

        Burcu Gönder (Selma)

        İlayda Sezgin (Sude)

        Ömer Gülşen

        Şiva Behrouzfar

        Dost Elver

        Aslı Omağ

