Ramin Matin’in yeni filmi 'Son Çıkış', dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde seyirciden büyük beğeni topladı. Festivalde ‘En İyi Film’ kategorisinde yarışan 'Son Çıkış'ın Tokyo’daki gösteriminde; Ramin Matin’in yanı sıra filmin oyuncularından Ezgi Çelik ve yapımcı Emine Yıldırım da yer aldı.
'Son Çıkış'ın gösteriminin ardından sahneye çıkan film ekibi, izleyicilerle söyleşi gerçekleştirdi. Türkiye'de gösterime 2 Kasım'da girecek olan 'Son Çıkış, 'Tahsin'in, kaos ve ikiyüzlülüğün hakim olduğu betonarme yığını İstanbul’dan kaçma çabasını anlatan filmde Deniz Celiloğlu ve Ezgi Çelik’in yanı sıra Pınar Töre, Gizem Erdem, Kerem Fırtına, Gökçen Gökçebağ, Erdem Şenocak, Müfit Kayacan ve Ayşenil Şamlıoğlu rol aldı.
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