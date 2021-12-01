Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından 100 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizi yüzde 15'e çekildi. Faiz indiriminin etkisiyle yükselmeye başlayan döviz kuru Ekim ayından beri yükselişini sürdürüyor.

1 EURO KAÇ TL?

Dün akşam saatlerinde Dolar ile birlikte yükselişe geçen Euro kuru 15,42 kuruşa kadar çıktı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZ AÇIKLAMASI

30 Kasım akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT yayınında faiz ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından dolarda yeni rekor geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşüyoruz, enflasyonun da düştüğünü hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Dolar bu açıklamanın arından 13.95 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Yurtiçinde TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü. Bu büyüme yüzde 7.8'lik beklentinin altında kaldı. Ancak kurda genel yükseliş trendi sürerken gelen bu veri çok fazla bir ek oynaklık yaratmadı.