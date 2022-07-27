1'i ağır 2 kişi yaralı! Trafikte dehşet! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, dün saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü'ndeki Yakuplu Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

OTOMOBİLİ ÜZERLERİNE SÜRDÜ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında sürücü otomobili diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt ve yayaların üzerine sürdü.

OLAYDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Olayda Selami Kurt ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Selami Kurt’un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yayanın ise ayağı kırıldı. Olay sonrasında yaralanan Selimi Kurt’un eşi Songül Kurt otomobil sürücüsüne saldırdı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.