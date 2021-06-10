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SON DAKİKA: 10 Haziran korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, aşılama işlemlerinde yelpaze genişliyor, film dizi sektörü çalışanlarının yanı sıra öğretim üyeleri ve 45 yaş üstü vatandaşlar da aşılanıyor. Koronavirüs vaka sayısı 6 bin bandında seyrediyor. Vatandaşlar en güncel koronavirüs tablosunu merak ediyor. 10 Haziran koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

SON DAKİKA: 10 Haziran korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?

10 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

10 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 123 bin 336'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690, vefat sayısı ise 48 bin 428 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yaş veya meslek grubu sebebiyle sırası gelenlere zaman kaybetmeden aşı olmalarını söyleyerek "Yarın itibarıyla 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak." dedi.

Çok sayıda aşı geliştirme projesinin devam ettiğini ve birinde son aşamaya gelindiğini belirten Koca, "Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan faz 3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

Koca, aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmaların da devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir. Elde edeceğimiz somut bilimsel verileri sizlerle de paylaşarak yol haritamızı kesinleştirmiş olacağız. Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşımızın hangi usullerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, dün BioNTech aşısının kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinde de devrede olacağını açıklamasının ardından randevu alanlara aşı yapılmaya başlandı.

ALO 182, e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alarak başvuran vatandaşlar, aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısının birinci dozunu oldu.

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