İstanbul merkezli 11 ilde sahte altın çetesine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Merdiven altı imalathanelerde altının içerisine bakır karıştırarak elde ettikleri düşük ayarlı altınları yüksek ayarlıymış gibi satan 125 kişini yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düşük ayarlı altınları yüksek ayarlıymış gibi satarak vurgun yapan çeteye yönelik teknik ve fiziki takip çalışması başlattı.



ALTINA BAKIR KARIŞTIRMIŞLAR



İstanbul ve birçok ilde merdiven altı altın açan çetenin, altına bakır karıştırarak düşük ayarlı altın haline getirdikleri ve daha sonra bu altınları yükse ayarlı altınmış gibi Türkiye’nin değişik illerinde sattıkları tespit edildi.



BÜYÜK VURGUN YAPMIŞLAR



Çete üyelerinin düşük ayarlı altınlarla milyonlarca liralık vurgun yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.



11 İLDE 125 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON BAŞLATILDI



İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da haklarında gözaltı kararı bulunan 125 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Sabah saat 06.00’da başlatılan operasyonda 89 kişi gözaltına alındı.



MERDİVENALTI İMALATHANELERDE ARAMALAR DEVAM EDİYOR



Mali polis, merdiven altı imalathanelerde arama çalışmalarına devam ediyor.